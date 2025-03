São Paulo envia ofício à FPF pedindo exclusão de árbitro e ameaça boicote no Paulista de 2026

Após a derrota de 1 a 0 que resultou em sua eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista, o São Paulo Futebol Clube expressou publicamente sua insatisfação com a atuação da arbitragem durante o confronto contra o Palmeiras. O Tricolor paulista está considerando a possibilidade de não escalar seus principais atletas na próxima edição do torneio estadual, programada para 2026, como forma de protesto.

A comunicação oficial do clube foi realizada por meio de um ofício enviado à Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta terça-feira. No documento, além de solicitar a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro de arbitragem da FPF, o São Paulo fez críticas contundentes às decisões tomadas durante o jogo, incluindo a utilização do VAR e a postura da federação em relação às controvérsias surgidas no decorrer do clássico.

Entre as reclamações do São Paulo, destaca-se a contestação ao pênalti marcado em favor do atacante Vitor Roque, que foi convertido por Raphael Veiga. O clube também mencionou diversas falhas na condução da partida por parte de Flávio Rodrigues, ressaltando que sua atuação prejudicou o desempenho da equipe em momentos cruciais.

A situação evidencia um descontentamento crescente com os padrões de arbitragem no futebol paulista e levanta questões sobre a eficácia dos mecanismos de revisão de decisões durante as partidas. O desfecho deste episódio poderá impactar não apenas a relação entre o São Paulo e a FPF, mas também as futuras edições do Campeonato Paulista.