São Paulo enfrenta Red Bull Bragantino em busca de manter a liderança no Paulistão

Neste sábado, o São Paulo Futebol Clube tem um importante compromisso ao visitar o Red Bull Bragantino, em partida que integra a oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O duelo será realizado no Estádio Nabi Abi Chedid e está programado para iniciar às 18h30 (horário de Brasília).

No último jogo, realizado na quarta-feira, o São Paulo consolidou sua posição de destaque ao derrotar o Mirassol com um expressivo placar de 4 a 1, em confronto disputado no Estádio do Morumbi. Os gols da equipe foram anotados por Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva, evidenciando um desempenho ofensivo robusto.

Com essa vitória, o Tricolor Paulista ampliou sua vantagem na liderança do Grupo C, agora com quatro pontos de diferença para o segundo colocado, Novorizontino. Além disso, vale destacar que a equipe ainda possui um jogo a menos em relação aos demais concorrentes da chave, o que pode ser um fator decisivo nas próximas rodadas.