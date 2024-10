São Paulo enfrenta calor de 35°C nesta terça-feira (8) antes da chegada da frente fria

Nesta segunda-feira (7), os paulistanos já sentiram sensação de calor, devido ao bloqueio atmosférico que mantém o tempo seco e o predomínio do sol durante o dia na região central do país. Na terça (8), véspera da chegada da frente fria ao estado, o cenário será igual, com a diferença que o calor aumentará ainda mais, com a temperatura máxima podendo atingir os 35°C em toda a região metropolitana.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros chegaram a 26,7°C nesta segunda, com índice de umidade do ar em torno dos 45%.

Nesta terça, a sensação ainda será de frio na madrugada, com os termômetros marcando 16°C. Mas o sol promoverá uma rápida elevação da temperatura assim que nascer.

Junto com o calor, a previsão mostra que a umidade relativa do ar também baixará, ficando abaixo dos 30% à tarde. “Nessas situações, o CGE recomenda manter-se bem hidratado, proteger-se do sol, manter ambientes internos úmidos através de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, e evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 17h”, destaca o órgão.

Segundo o CGE, o dia vai terminar com a entrada da brisa marítima, o que vai provocar a queda da temperatura e o aumento dos índices de umidade. A quantidade de nuvens vai aumentar, mas não há previsão de chuva.

Na quarta-feira (9), porém, a chegada da frente fria ao litoral paulista vai mudar o tempo na região metropolitana. O dia terá céu nublado, poucas aberturas de sol e potencial para chuva em forma de pancadas rápidas com até moderada intensidade entre o fim da tarde e a noite. A temperatura ficará entre 17°C e 25°C, panorama que continuará nos dias seguintes pelo menos até o fim de semana.

TEMPERATURA DE 40°C SE MANTÉM NO INTERIOR PAULISTA

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta segunda-feira um alerta de grande perigo para a baixa umidade relativa do ar na região central do país, que pega todo o estado de Mato Grosso do Sul, o sul de de Mato Grosso e Goiás, o Triângulo Mineiro e toda a região noroeste de São Paulo.

No interior paulista, os termômetros se manterão na casa dos 40°C, como em Ribeirão Preto e Presidente Prudente. Em Marília e São José do Rio Preto, a máxima chegará a 39°C e, em Franca, 38°C. As mínimas nesses locais não ficarão abaixo dos 18°C.

O problema não é tanto o calor, mas a baixa umidade do ar, que deve ficar abaixo dos 15%, de acordo com os dados do Inmet. Além de fazer mal para a saúde humana, provocando irritação nos olhos e nas vias respiratórias, essa condição climática favorece o aumento de incêndios florestais, que vêm devastando grandes áreas do estado desde agosto.

No último sábado (5), a Defesa Civil divulgou um alerta para risco de incêndios até esta terça-feira em todo o estado de São Paulo, com exceção do litoral.