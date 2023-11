São Paulo elege novo Conselho Deliberativo e presidente amplia apoio

Os sócios do São Paulo elegeram 100 conselheiros para o mandato no Conselho Deliberativo no triênio 2023-2026, em Assembleia Geral Ordinária neste sábado (25). A Chapa 2, que apoia o presidente Júlio Casares, ampliou a base de apoio em relação ao último panorama.

No total, foram eleitos 88 candidatos da Chapa 2 (Grafite – Juntos Pelo São Paulo) e 12 da Chapa 1 (Branca – Salve o Tricolor Paulista).

Na eleição passada o resultado foi de 75 a 25 a favor da Chapa 2, da situação.

Conforme rege o Estatuto do Clube, 75 nomes foram eleitos como os mais votados e outros 25 entraram nas vagas ocupadas pelos candidatos com matrículas de sócio mais antigas, de acordo com a proporcionalidade de eleitos pelas duas chapas.

A votação ocorreu teve início às 9h e término às 17h, com a participação de 2724 associados.

A apuração começou logo em seguida e terminou por volta de 3h40 da madrugada de sábado para domingo.