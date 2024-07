São Paulo é salvo pelo VAR após frango de Rafael e só empata com Juventude

Juventude e São Paulo empataram em 0 a 0, neste domingo (21), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 18ª do Brasileirão.

O Juventude chegou a fazer um gol no 2º tempo, após um chute de Erick e frango de Rafael. Mas o goleiro do São Paulo foi salvo pelo VAR, que identificou um domínio com o braço de Taliari no início da jogada que originou o gol.

Com o empate, o São Paulo vai a 31 pontos e cai para a 5ª colocação, oito pontos atrás do líder Botafogo.

Já o Juventude fica em 12º com 21 pontos e mantém sua invencibilidade como mandante. O Juventude soma cinco vitórias e três empates jogando em casa, contando com o último empate contra o Atlético-MG no estádio Mané Garrincha, quando o time gaúcho já havia vendido o mando de campo, assim como fez hoje para o jogo contra o São Paulo.

COMO FOI O JOGO

O 1º tempo da partida foi morno. O São Paulo manteve a bola no pé, mas parou na defesa do Juventude, que abusou das faltas em cima de Lucas e Ferreirinha, jogadores que mais tentaram conduzir o Tricolor para o ataque. Nos lances de perigo na primeira etapa, Luciano deu um chutaço na forquilha e quase abriu o placar para o São Paulo, enquanto Jadson cabeceou com perigo em uma das poucas chances criadas pelo Juventude no 1º tempo, mas a bola foi para fora, e nada mais.

Dois cartões amarelos chamaram a atenção no confronto. Luciano levou um cartão amarelo aos 23 minutos do 1º tempo por reclamação, mas afirma que foi injustiçado.

Apesar da reclamação, o UOL apurou, através da plataforma Transfermarket, que nos últimos cinco jogos do São Paulo apitados por Wilton Pereira Sampaio, o árbitro deu cartão amarelo para Luciano apenas no confronto contra o Corinthians na Copa do Brasil, em 26 de julho de 2023, quando o jogador fez um gol e deu uma voadora na bandeirinha de escanteio na Arena Corinthians.

Na volta do intervalo, o segundo cartão protagonista da partida: Zubeldía reclamou muito da marcação de uma cobrança de lateral contra o São Paulo e levou amarelo. Este é o sétimo cartão amarelo do treinador argentino no Brasileirão, e ele está suspenso da próxima partida do Tricolor.

GOLS E DESTAQUES

Lucas começou inspirado

Em dez minutos de jogo, Lucas criou duas boas oportunidades para o São Paulo. Na primeira, André Silva tabelou com o meia e bateu cruzado para fora. No lance seguinte, Lucas tentou um lançamento, a zaga do Juventude cortou parcialmente e, no rebote, Luciano bateu firme para a defesa do goleiro Gabriel.

Sem lei do ex

Aos 15 minutos do primeiro tempo, Gilberto é pisado por Alan Franco em disputa de bola. O atacante do Juventude, que atuou no São Paulo nas temporadas 2016 e 2017, sentiu a coxa por conta do pisão e precisou ser substituído. Alan Franco recebeu cartão amarelo pelo lance.

Que foguete!

Rafinha cobrou uma falta no meio da área, a zaga afastou e Luciano mandou mais um chutaço, com efeito. A bola bateu na forquilha e depois no peito de Gabriel, que ficou com a bola.

Aos 28 minutos do 2º tempo, o Juventude chegou a abrir o placar, mas teve o gol anulado. Erick chutou e contou com um quique da bola no gramado ruim do Mané Garrincha, enganando Rafael. Mas para alívio do goleiro são-paulino, que já ia engolindo um frangaço, o VAR acionou Wilton para checar um lance no início da jogada, quando Taliari domina a bola com o braço antes de passar para Erick.

Quase o Juventude abre o placar

Aos 40 minutos do 1º tempo, Ruschel avançou pela esquerda e cruzou no meio da área. O volante Jadson chegou cabeceando com perigo, mas a bola foi para fora, para alívio de Rafael, goleiro do São Paulo.

Chance desperdiçada

Na volta do intervalo, Lucas puxou um ataque perigo para o São Paulo e em um cruzamento encontrou Ferreirinha livre na entrada da área. O atacante dominou mal e chutou para fora.

Gol anulado após toque no braço

Aos 28 minutos do 2º tempo, Erick chutou forte e Rafael tomou um frango. Mas o VAR apontou uma falta de Taliari no começo da jogada que originiou o gol. O meia havia dominado a bola com o braço.

JUVENTUDE

Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas, Alan Ruschel (Inocencio); Caíque, Jadson (Luis Oyama), Jean Carlos (Ewerton); Lucas Barbosa (Luis Mandaca), Erick Farias, Gilberto (Gabriel Taliari). T.: Jair Ventura.

SÃO PAULO

Rafael, Rafinha (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco, Patryck, Luiz Gustavo, Bobadilla (Galoppo), Lucas, Luciano (Wellington Rato), Ferreirinha (Rodrigo Nestor), André Silva (Juan). T.: Luiz Zubeldía

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

Hora: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Cartões amarelos: Alan Franco e Luciano (SAO); Jadson, Rodrigo Sam, João Lucas e Caíque (JUV)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: não houve