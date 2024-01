São Paulo é o maior promotor de lutas de boxe no Brasil

O boxe profissional vive um momento de expansão no Brasil. O número de eventos realizados no País comprova que o esporte não apenas cativa uma legião de novos fãs, como amplia a lista de pugilistas de alto desempenho. Entre as unidades da Federação, São Paulo desponta como maior promotor de lutas. Entre 2017 e 2023, do total nacional de 167 eventos fiscalizados pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), 104 foram realizados no Estado.

Única entidade de boxe profissional no Brasil, o CNB tem entre as atuações a fiscalização de eventos de boxe no País. Também representa quatro dos maiores organismos do esporte mundial: WBC (World Boxing Council), WBA (World Boxing Association), WBO (World Boxing Organization) e IBF (International Boxing Federation).

Ao longo de seis anos, o CNB demonstra que o número de eventos fiscalizados manteve uma regularidade, entre 27 e 30 no Brasil, dos quais entre 15 e 21 em São Paulo. A exceção foram os anos de pandemia. Mesmo assim, a partir do cumprimento do protocolo sanitário, em 2020 foram realizados 8 eventos.

“Quando falamos de eventos, falamos em revelação de talentos, em abertura de academias que treinam atletas com potencial para vencer no esporte”, afirma Márcio Ribeiro, treinador na Arte da Luta, em Mogi Mirim (SP), e instrutor de Mateus Munhoz, promessa do boxe nacional na categoria peso-pesado.

Invicto em sete lutas, Mateus Munhoz vem se destacando em competições como um representante brasileiro no esporte. “Meu desejo sempre foi praticar o boxe de forma profissional e encontrei esta oportunidade ao fazer parte da equipe Arte da Luta”, afirma o pugilista, talento surgido no projeto social da Igreja do Nazareno de Sousas, em Campinas (SP). Nos últimos tempos, o atleta tem se preparado para disputar títulos internacionais.

Márcio Ribeiro destaca que Munhoz é exemplo de revelação no esporte e inspiração para novos pugilistas. “A preparação, aliada à dedicação, tem levado o atleta a brilhar nos eventos e a trilhar um caminho de sucesso no boxe nacional e internacional”, finaliza.