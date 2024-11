São Paulo e BNDES assinam acordo bilionário para revolucionar infraestrutura

O Governo do Estado de São Paulo firmou um novo acordo financeiro com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 8,15 bilhões, para o avanço de projetos de infraestrutura. A assinatura do contrato ocorreu nesta sexta-feira (29) no Palácio do Planalto, em Brasília, contando com a presença do governador Tarcísio de Freitas. Este montante será amortizado ao longo de 34 anos.

As prioridades do governo paulista na aplicação dos recursos estão centradas em logística e transporte. Entre os empreendimentos beneficiados estão o Rodoanel Norte, a ampliação da Linha 2-Verde do Metrô e o Trem Intercidades (TIC) que conectará Campinas a São Paulo. “Este é um passo crucial para o desenvolvimento de São Paulo, refletindo uma aliança estratégica em prol de projetos significativos”, destacou Tarcísio de Freitas durante o evento.

A cerimônia reuniu autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Também participaram os ministros Rui Costa e Alexandre Padilha, além do prefeito paulistano Ricardo Nunes, que assinou um financiamento adicional de R$ 2,5 bilhões para adquirir 1.300 ônibus elétricos.

Dentro do pacote financeiro, R$ 3,2 bilhões serão alocados na primeira fase do Trem Intercidades (TIC), considerado um marco no plano atual de infraestrutura estadual. Este serviço expresso percorrerá 101 km entre São Paulo e Campinas, incluindo uma parada em Jundiaí. O projeto também contempla a criação do Trem Intermetropolitano (TIM) entre Campinas e Jundiaí e a concessão da Linha 7-Rubi, hoje operada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Além disso, R$ 1,35 bilhão está destinado à conclusão das obras do trecho norte do Rodoanel. Esta via essencial conecta as principais rodovias que adentram São Paulo e será construída com padrão semelhante aos trechos já existentes: uma pista dupla com canteiro central e acesso controlado ao longo dos seus 19,7 km.

Por fim, R$ 3,6 bilhões serão investidos na aquisição de 44 novos trens para modernizar o sistema metroviário da capital. Esses veículos irão operar principalmente na extensão da Linha 2-Verde do Metrô, visando aumentar a capacidade de transporte e diminuir os tempos de espera dos usuários. Equipados com tecnologia avançada para eficiência energética e segurança, os trens também priorizam acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, reforçando o compromisso com um transporte público inclusivo e igualitário.