A cidade de São Paulo é a capital com maior população do Brasil, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicados nesta quinta-feira (29).

O QUE ACONTECEU

Entre as capitais mais populosas, duas são do Sudeste e uma do Nordeste: São Paulo (SP) tem 11.895.578, Rio de Janeiro soma 6.729.894, enquanto Fortaleza aparece em terceiro com 2.574.412.

Norte tem a capital com menos habitantes: Palmas (TO) com 323.625. Em seguida, está Vitória (ES), com 342.800 pessoas, e Boa Vista (RR) com 470.169.

VEJA A POPULAÇÃO POR CAPITAL:

São Paulo: 11.895.578

Rio de Janeiro: 6.729.894

Brasília: 2.982.818

Fortaleza: 2.574.412

Salvador: 2.568.928

Belo Horizonte: 2.416.339

Manaus: 2.279.686

Curitiba: 1.829.225

Recife: 1.587.707

Goiânia: 1.494.599

Belém: 1.398.531

Porto Alegre: 1.389.322

São Luís: 1.088.057

Maceió: 994.464

Campo Grande: 954.537

Teresina: 902.644

João Pessoa: 888.679

Natal: 785.368

Cuiabá: 682.932

Aracaju: 628.849

Florianópolis: 576.361

Porto Velho: 514.873

Macapá: 487.200

Boa Vista: 470.169

Rio Branco: 387.852

Vitória: 342.800

Palmas: 323.625

BRASIL TEM 212,6 MILHÕES DE HABITANTES, DIZ IBGE

A região Sudeste concentra o maior número de brasileiros. São Paulo encabeça a lista com um total de 45.973.194 pessoas. Em seguida aparecem Minas Gerais com 21.322.691, e o Rio de Janeiro com 17.219.679.

O Centro-oeste é a região menos habitada do Brasil. Goiás tem 7.350.483 habitantes, seguido por Mato Grosso com 3.836.399. O Distrito Federal vem em terceiro com 2.982.818 habitantes, e o Mato Grosso do Sul em quarto, com 2.901.895.

VEJA A POPULAÇÃO POR ESTADO:

São Paulo: 45.973.194

Minas Gerais: 21.322.691

Rio de Janeiro: 17.219.679

Bahia: 14.850.513

Paraná: 11.824.665

Rio Grande do Sul: 11.229.915

Pernambuco: 9.539.029

Ceará: 9.233.656

Pará: 8.664.306

Santa Catarina: 8.058.441

Goiás: 7.350.483

Maranhão: 7.010.960

Amazonas: 4.281.209

Paraíba: 4.145.040

Espírito Santo: 4.102.129

Mato Grosso: 3.836.399

Rio Grande do Norte: 3.446.071

Piauí: 3.375.646

Alagoas: 3.220.104

Distrito Federal: 2.982.818

Mato Grosso do Sul: 2.901.895

Sergipe: 2.291.077

Rondônia: 1.746.227

Tocantins: 1.577.342

Acre: 880.631

Amapá: 802.837

Roraima: 716.793