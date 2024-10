São Paulo divulga riqueza de atrativos nos Estados Unidos

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participou esta semana, em Nova York, do roadshow “Meu Destino é São Paulo”, com o objetivo de promover os destinos paulistas, seus atrativos e novidades à profissionais do turismo norte-americanos. O evento foi organizado pelo Visite São Paulo Convention Bureau, com o apoio da Setur-SP, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e do escritório da InvestSP em Nova York.

A ação capacitou mais de 130 agentes de viagens e operadores de turismo dos Estados Unidos sobre os atrativos de São Paulo. Os EUA são hoje o maior emissor de turistas internacionais para São Paulo, com mais de 206 mil visitantes apenas neste primeiro semestre deste ano, segundo a Embratur.

No roadshow, Ana Clemente, coordenadora de turismo da Setur-SP, destacou o ecoturismo, divulgando destinos como o Vale do Ribeira, que possui a maior reserva de Mata Atlântica preservada do Brasil. Também o Litoral Norte de São Paulo, com suas belas praias e produto formatado e já vendido por operadoras espanholas, que também pode ser aproveitado para outros mercados internacionais, como o norte-americano.

“Além disso, também apresentamos experiências como o afroturismo, com os quilombos e roteiros históricos e culturais sobre a cultura afro brasileira. Os agentes e operadores amaram!”, comentou Ana Clemente. “Outro destaque são os destinos religiosos paulistas, como Aparecida, com o Santuário Nacional de Aparecida, que recebe milhares de turistas por ano, já teve visitas de grupos americanos e este fluxo pode ser ampliado”, disse. As fazendas de café e chá existentes no estado também foram divulgadas aos participantes do evento.

Aline Moretto, diretora de Promoção do Visite São Paulo Convention Bureau, abordou a oferta turística da capita paulista, destacando a gastronomia premiada; o forte apelo cultural, com museus, arte e arquitetura; grandes eventos, como torneios de futebol, shows e convenções; entre outros. Ainda, a Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo reforçou o interesse em apoiar os profissionais norte-americanos com informações turísticas e conteúdo da capital; e a InvestSP se colocou à disposição para ajudar com ações em diversos setores econômicos.