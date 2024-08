São Paulo deve ter recordes de frio a partir desta sexta-feira (9)

A onda de frio prevista para atingir as regiões Sudeste e Centro-Oeste a partir desta sexta-feira (9) deve fazer a cidade de São Paulo ter recordes de frio neste fim de semana.

No domingo (11), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que a temperatura mínima na capital paulista caia para 4°C neste dia o órgão federal afirma que pode gear na cidade.

Assim, o frio no domingo pode se aproximar dos 3,5°C de 13 de junho de 2016, a menor marca recente anotada na estação meteorológica do Mirante de Santana, zona norte.

No sábado (10), a mínima prevista é de 8°C e se as previsões forem confirmadas, esse será o dia mais frio do ano.

A marca mais baixa de 2024 no município de São Paulo, de 10,4°C, foi registrada em 29 de maio, também na estação meteorológica do Mirante de Santana.

Neste inverno, a menor temperatura foi de 12°C nos dias 30 de junho e 1º e 23 de julho.

O declínio acentuado é provocado pela chegada de uma frente fria pelo litoral paulista, que muda o tempo na região metropolitana de São Paulo a partir desta sexta, provocando também chuvas e uma verdadeira reviravolta na marcação dos termômetros.

Nesta quinta-feira (8), por exemplo, a máxima na capital paulista chegou a 29,6°C, segundo marcação do Inmet na zona norte da cidade. Foi o dia mais quente do inverno, contraste com a máxima de 21°C prevista para esta sexta (a mínima tende a ser de 12°C).

Essa onda de frio deve continuar ao menos até o meio da próxima semana, conforme previsão do Inmet.

Além de baixas temperaturas, a passagem da frente fria poderá provocar ressaca no mar até a noite de sábado. Alerta emitido pela Marinha diz que ondas com até 2,5 metros de altura devem ser formadas entre Ilhabela, no litoral norte paulista, e Macaé (RJ).

No Sul do país, a Climatempo afirma que o ar frio de origem polar deverá ser mais forte no centro-sul do país, com possibilidade de neve nesta sexta-feira nos pontos mais altos das serras Catarinense e Gaúcha.

AÇÕES CONTRA O FRIO

A estação Pedro 2º do metrô, no centro da cidade de São Paulo, será transformada em abrigo contra o frio, entre às 19h desta quinta-feira até às 8h do dia seguinte, com estrutura para acolhimento de até pessoas por noite. O mesmo esquema será repetido até terça-feira (13).

A estrutura conta com abrigo para pets de moradores de rua, e terá colchões, cobertores, banheiro, jantar e café da manhã.

A Prefeitura também deve espalhar tendas pela cidade para acolhimento de pessoas em situação de rua com distribuição de cobertores, sopa, bebidas quentes e acolhimento na rede socioassistencial.

PREVISÃO DO TEMPO

Dia – Mínima – Máxima – Chove

Sexta (9) – 12°C – 21°C – Pancadas de chuva e trovoadas à noite

Sábado (10) – 8°C – 16°C – Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Domingo (11) – 4°C* – 21ºC – Não

Segunda (12) – 7°C – 19°C – Não

*Chance de geada

Fonte: Inmet