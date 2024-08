São Paulo deve ter recorde de frio nesta terça (13) e quarta (14)

A cidade de São Paulo pode ter nesta terça (13) e quarta-feira (14) novos recordes de frio em 2024. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que as temperaturas mínimas fiquem em 5°C e 6°C, respectivamente. Nestes dois dias, a máxima não deve passar de 23°C.

Segundo a Climatempo, a menor temperatura do ano na capital paulista foi registrada na madrugada de domingo (11), com 7°C.

O ingresso de uma nova massa de ar frio mantém o tempo seco e com temperaturas baixas, principalmente nas noites, madrugadas e no início das manhãs, aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

Por causa da previsão da continuidade do frio que atingiu a cidade no fim de semana, a estação Pedro 2º do metrô, no centro de São Paulo, deverá ser mantido ao menos até quarta-feira como abrigo para moradores em situação de rua, a partir das 19h até a manhã seguinte.

Segundo a Defesa Civil, entre sexta-feira (9) e domingo o abrigo atendeu 309 pessoas.

A partir da quinta-feira (15), aponta o CGE, o ar frio perde força e se afasta para o oceano. “Com isso, as temperaturas voltam a ficar acima da média para a época do ano”, diz.

Mesmo com a mudança, as manhãs devem continuar frias. O Inmet afirma que a tendência é que as mínimas devem ser de 10°C e 13°C, respectivamente, na quinta e na sexta (16).

Entretanto, os termômetros sobem à tarde e podem marcar perto de 30°C na sexta.

O Inmet fez dois alertas para esta terça-feira envolvendo o estado de São Paulo. O primeiro é de baixa umidade relativa do ar, envolvendo praticamente todos os municípios paulistas – o litoral é exceção – Minas Gerais, parte da Bahia e a região Centro-Oeste também deverão ter um dia seco.

O outro alerta é para previsão de geada na faixa nordeste do estado, na divisa com Minas Gerais.

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, tem previsão de geada até quinta-feira, sendo que nesta terça a tendência é de se registrar temperatura negativa (-1°C).

Para o litoral paulista, a Marinha emitiu alerta de ressaca no mar até quarta-feira, com ondas de até 4 metros de altura.