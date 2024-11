São Paulo deve ter mais um dia de chuva forte neste domingo (3)

Após a chuva forte deste sábado (2), que provocou alagamentos na cidade de São Paulo, o domingo (3) deve ser novamente um dia de tempo instável.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, a previsão é de chuva fraca e isolada no período da manhã. À tarde, porém, a propagação de áreas de instabilidade vai provocar chuvas mais generalizadas e em forma de pancadas, com trovoadas e rajadas de vento.

Há potencial para formação de novos alagamentos. Com o solo já encharcado da chuva deste sábado há risco também de deslizamentos de terra. Quanto à temperatura, a capital paulista deve ter mínima de 19°C e máxima de 26°C.

Ainda segundo o CGE, esta primeira semana de novembro terá predomínio de ar quente e úmido, o que favorece a formação e propagação de áreas de instabilidade. Assim, os próximos dias devem ser de chuvas frequentes, com volumes significativos.

De acordo com a Climatempo, o mau tempo deve durar pelo menos até quarta-feira (6), e a chuva acumulada pode facilmente ultrapassar os 150 mm nesse período.

A entrada contínua de umidade vinda da faixa norte do Brasil, diz a Climatempo, intensifica o sistema de baixa pressão e cria um cenário favorável para chuvas fortes e persistentes.

CHUVA CAUSA TRANSTORNOS NO SÁBADO

A chuva que atingiu São Paulo na tarde deste sábado provocou inundações, transbordamento dos córregos Rio Verde e Itaim, quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia. De acordo com a concessionária Enel, às 21h ainda havia 43.358 endereços sem luz na na cidade.

Em toda a região metropolitana de São Paulo, o Corpo de Bombeiros registrou sete chamados para quedas de árvores, sendo uma delas de grande porte na avenida Ricardo Medina Filho, na Lapa, zona oeste.

A chuva ainda obrigou a F1 a adiar a classificação para o GP de São Paulo. Previsto inicialmente para começar às 15h, o treino teve sucessivos atrasos até que a direção de prova optou por remarcá-lo para este domingo, dia da corrida, que teve seu horário antecipado de 15h (de Brasília) para as 12h30 –a classificação será às 7h30.