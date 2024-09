São Paulo deve continuar fria, nublada e com garoa nesta terça-feira (17)

Assim como esta segunda (16), a terça-feira (17) deve começar com tempo fechado e garoa ocasional na região metropolitana de São Paulo. No decorrer do dia, o céu encoberto predomina, com leve sensação de frio. O Sol até deve aparecer entre as nuvens, mas as temperaturas ficarão baixas, com mínima de 14°C no início da manhã e máxima de 18°C à tarde.

O clima desta segunda seguiu nesta linha. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros apontaram 13°C na Capela do Socorro, na zona sul, e 17°C no Itaim Paulista, na zona leste, no início da manhã. A umidade relativa do ar nesses locais era de 100%.

À tarde, os registros apontaram 17°C em Perus, na zona norte, e 14°C em Parelheiros, no extremo da zona sul. Assim, segundo o CGE, a média da temperatura máxima alcançou os 17,7°C na Grande São Paulo, e os menores índices de umidade oscilaram acima dos 80%.

Esse cenário é bem diferente do vivido pelos paulistanos até o sábado (14), com temperaturas na casa dos 30°C e umidade abaixo dos 30%, o que favoreceram as queimadas em todo o estado, cobrindo o céu com uma grande nuvem de fuligem.

O CGE explica que essa mudança no tempo foi provocada por uma frente fria que se deslocou do Paraná para o estado de São Paulo. “Por conta disso, o dia começou com chuva variando entre fraca a moderada intensidade, o que favorece a melhora significativa da qualidade do ar”, destacou o órgão municipal.

De acordo com os dados do CGE, a chuva acumulada em setembro até o fim desta segunda é de apenas 8,8 mm, o que corresponde a 12,8% dos 68,5 mm esperados para o mês.

PERIGO DE INCÊNDIO CONTINUA NO INTERIOR

Se a Grande São Paulo e o litoral tiveram um alívio na temperatura com a frente fria, o interior do estado continua sofrendo com o tempo seco e o perigo de surgimento de novos focos de incêndio. Esta segunda-feira começou com focos ativos em 11 municípios, número que caiu para três no fim da tarde: Itirapuã, Bananal e Mococa.

“A chuva ainda deve acontecer nesta terça-feira (17), além disso, a umidade relativa do ar se espalha por várias regiões do estado. Até quarta-feira (18), o Mapa de Risco de Incêndio da Defesa Civil aponta alerta e nível de emergência para os municípios da região norte, centro-oeste e noroeste do estado de São Paulo. Contudo, embora tenhamos um cenário menos crítico que os últimos dias, seguiremos mobilizados e monitorando todas as áreas que foram atingidas pelas queimadas”, disse o tenente Maxwel, da Defesa Civil.

Ele afirma que o órgão continua orientando a população a não usar fogo para queimar lixo, não limpar terreno com fogo, não soltar balão e não jogar bituca de cigarro nas margens das rodovias. “Quem flagrar essa prática deve denunciar.”

Em Itirapuã, na região de Franca, a previsão é que a temperatura fique entre 17°C e 30°C nesta terça. Panorama semelhante a Mococa, na região de Campinas, onde os termômetros ficarão entre 15°C e 30°C. Já Bananal, no Vale do Paraíba, ficará fria, entre 14°C e 19°C. No entanto, não há previsão de chuva em nenhum deles municípios, o que deve manter os focos de incêndio ativos.