São Paulo destina R$ 708,2 milhões em tecnologia e equipamentos para segurança pública

O governo do estado de São Paulo anunciou um investimento significativo de R$ 708,2 milhões em tecnologia e equipamentos voltados para as forças de segurança, com foco no combate ao crime organizado. Desde o início de 2023, a gestão estadual tem intensificado o fortalecimento das instituições policiais, incluindo a aquisição de 16.500 armas, 20.800 coletes à prova de balas, 1.607 viaturas e um helicóptero, além da contratação de 12 mil câmeras corporais para os agentes.

Esses novos equipamentos visam não apenas aprimorar a capacidade de resposta das Polícias Militar e Civil, da Polícia Técnico-Científica e do Corpo de Bombeiros, mas também garantir a proteção individual dos profissionais durante suas operações. De acordo com o capitão Gustavo Maciel, integrante do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas da Secretaria da Segurança Pública (SSP), cada aquisição é precedida por uma análise cuidadosa que verifica se os materiais atendem às exigências do Plano Plurianual. Este plano é regulado por lei e orienta como os recursos orçamentários devem ser aplicados para alcançar resultados concretos na segurança pública.

“Nossa ação orçamentária, denominada Integração e Combate ao Crime Organizado, visa equipar as polícias com ferramentas e veículos indispensáveis para enfrentar o crime”, explicou Maciel.

Entre os principais investimentos destaca-se o helicóptero Águia 33, um modelo H135 adquirido por R$ 52,9 milhões. Este é o primeiro helicóptero leve com recursos aeromédicos a integrar a frota do Comando de Aviação da Polícia Militar, representando um avanço tecnológico significativo. Desde sua aquisição em julho de 2023, a aeronave tem sido utilizada em diversas operações de resgate e colaborou com o Corpo de Bombeiros no combate a incêndios florestais no estado.

Além dos novos equipamentos, também houve um foco na infraestrutura e valorização das forças policiais. Nos últimos dois anos, foram entregues obras ou realizadas reformas em 37 unidades da Polícia Civil, totalizando um investimento de R$ 104,4 milhões. No âmbito da Polícia Militar, foram construídos ou reformados 20 batalhões e quartéis com um investimento de R$ 26,9 milhões. Adicionalmente, quatro unidades da Superintendência da Polícia Técnico-Científica foram inauguradas com custo total de R$ 24,6 milhões. O Corpo de Bombeiros também recebeu atenção especial com dez reformas ou manutenções em suas instalações.