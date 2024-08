São Paulo: Depois de Henrique e William, Rodriguinho ainda vive expectativa

O meia Rodriguinho chegou a treinar como titular durante a semana, mas não entrou em campo contra o Vitória e vive expectativa de mais chances no São Paulo.

Rodriguinho revezou com Lucas durante os treinamentos de Zubeldía.

O meia viu William Gomes iniciar a partida e Henrique Carmo estrear profissionalmente, mas não saiu do banco. Zubeldía preferiu colocar Wellington Rato na vaga de Lucas na segunda etapa.

Aos 20 anos, Rodriguinho só foi titular do São Paulo três vezes, sempre saindo no intervalo: contra o Athletico, em 2022, e contra Puerto Cabello e Fluminense em 2023.

Ao todo são 23 jogos como profissional, com um gol, logo na estreia, e uma assistência. Ele chegou a ter alguma sequência com Dorival Jr, vindo do banco em alguns jogos consecutivos, mas depois deixou de ser utilizado.