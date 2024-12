São Paulo dá largada ao Carnaval 2025 com lançamento de sambas-enredo

No último fim de semana, a cidade de São Paulo foi palco do aguardado lançamento oficial dos sambas-enredos das escolas de samba que compõem o Grupo Especial para o Carnaval de 2025. O evento ocorreu na icônica Fábrica do Samba, localizada no bairro do Bom Retiro, um centro nevrálgico para a produção dos carros alegóricos que abrilhantam os desfiles na capital paulista.

Com a aproximação do Carnaval, que terá início em três meses, as escolas de samba se preparam para mostrar ao público as obras musicais que darão ritmo e emoção aos desfiles do próximo ano. A expectativa é grande tanto entre os participantes quanto entre os espectadores, que poderão adquirir seus ingressos exclusivamente pelo portal www.clubedoingresso.com/carnavalsp, o único ponto de venda online autorizado para o evento.

Os desfiles das escolas estão programados para acontecer nas seguintes datas: o Grupo Especial se apresentará nos dias 28 de fevereiro e 1º de março; o Grupo de Acesso I desfilará em 2 de março; já o Grupo de Acesso II terá sua apresentação no dia 22 de fevereiro; por fim, o aguardado Desfile das Campeãs ocorrerá em 8 de março.

A ordem dos desfiles do Grupo Especial foi definida por meio de sorteio realizado pela Liga das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP). Na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, a sequência será inaugurada pela Colorado do Brás e encerrada pela Camisa Verde e Branco. No sábado seguinte, 1º de março, a Água da Ouro abrirá os desfiles, com a Vai-Vai encerrando a noite festiva.

Para o Grupo de Acesso I, que desfilará no domingo, dia 2 de março, a Unidos de São Lucas dará início às apresentações. No caso do Grupo de Acesso II, programado para o sábado anterior, dia 22 de fevereiro, a Raízes do Samba será responsável por abrir os trabalhos.

O lançamento dos sambas-enredos marca o início oficial das festividades carnavalescas em São Paulo, prometendo uma temporada repleta de alegria, cultura e celebração das tradições brasileiras.