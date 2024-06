São Paulo dá ‘até logo’ a Rafael e passa voto de confiança a Jandrei

O São Paulo se prepara para se despedir de Rafael, convocado pela seleção brasileira para a Copa América.

A VOLTA AOS TITULARES

O duelo deste domingo (2) contra o Cruzeiro será o último de Rafael antes de se apresentar à seleção. Ele é esperado em Orlando, nos EUA, já no dia seguinte, assim como os demais jogadores chamados por Dorival Júnior para os amistosos de preparação para o torneio.

O goleiro é um dos pilares do Tricolor, que passou ileso nos últimos três jogos. O time vem se destacando pela consistência defensiva e terminou a fase de grupos da Libertadores sendo o menos vazado, junto com o River Plate, levando apenas três gols.

Rafael será desfalque por ao menos oito rodadas do Brasileirão, dependendo da campanha da seleção. O Brasil ainda tem dois amistosos antes de iniciar a disputa na Copa América. O goleiro pode retornar a partir do início de julho, caso os comandados por Dorival sejam eliminados no meio do caminho, mas só voltará depois de 14 de julho se chegarem à final – com isso, perderá mais jogos do São Paulo.

Zubeldía já afirmou que Jandrei assumirá a vaga, sem dar brecha para uma disputa interna. O treinador argentino acrescentou que o reserva imediato tem que estar preparado para o desafio e que, por isso, o escalou como titular na Copa do Brasil, nos duelos contra o Águia.

“Rafael vai à seleção sabendo que Jandrei é o próximo que vai batalhar. O Jandrei terá que estar preparado. Por isso, hoje, decidi que jogaria Jandrei, para ganhar ritmo. Quando Rafael estiver na seleção, sem dúvida alguma o Jandrei será o goleiro”, disse Zubeldía, após a classificação sobre o Águia.

O goleiro de 31 anos está no São Paulo desde 2022 e era o dono da posição antes da chegada de Rafael. Vindo do rival Santos, Jandrei foi titular em seu primeiro ano, mas perdeu a disputa interna e foi para a reserva no ano seguinte, ainda sob o comando de Rogério Ceni.

O time tricolor vem de cinco vitórias seguidas com Jandrei no gol. Nesses confrontos, ele foi vazado somente duas vezes. Apesar da incerteza na torcida com a ausência do titular, o reserva vem de partidas seguras e ganhou o voto de confiança no time.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 18h30 (de Brasília) deste domingo (2)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/MT)

Transmissão: SporTV e Premiere