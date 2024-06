São Paulo cria mais de 42,3 mil vagas com carteira assinada em maio

São Paulo é a unidade da Federação que mais novos postos formais de trabalho criou em maio, tendo gerado 42.355 novos empregos com carteira assinada, resultado de 683,3 mil admissões e 640,9 mil desligamentos. Com isso, apenas nos cinco primeiros meses deste ano, já foram criadas no estado 328,6 mil novas vagas. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) foram divulgados nesta quinta-feira, 27 de maio, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos em São Paulo em maio, com destaque para o setor de Serviços (18.781 vagas), seguido por Agropecuária (14.476), Indústria (5.732), Construção (2.677) e Comércio (688).

A capital, São Paulo, foi o município com maior saldo positivo de empregos criados: 10.517, o que elevou o estoque na cidade a um total de 14,1 milhões de pessoas formalizadas no mercado de trabalho. Na sequência dos maiores saldos de maio aparecem Matão (3.452), Bebedouro (2.123), Capela do Alto (1.332), São Bernardo do Campo (1.235) e São Caetano do Sul (1.194).

MAIS DE UM MILHÃO – O Brasil gerou, nos cinco primeiros meses de 2024, um milhão de empregos com carteira assinada. A marca foi estabelecida com o saldo positivo, em maio, de 131.811 novos postos formais. Com isso, o país chegou, entre janeiro e maio deste ano, a um saldo positivo de 1.088.955 empregos formais.

ESTOQUE RECORDE – O Brasil registrou em maio um estoque de trabalho com carteira assinada de 46,6 milhões de pessoas. Trata-se do maior número da história do país. Em maio de 2023, o estoque brasileiro era de 44,93 milhões de trabalhadores. Ou seja, nos últimos 12 meses, entre junho de 2023 e maio de 2024, o país registrou um saldo de 1.674.775 novos empregos com carteira assinada criados em todo o país.

REGIÕES – Por conta da crise climática no Rio Grande do Sul, a região Sul foi a única das cinco regiões do país que apresentou desempenho negativo. O Sudeste lidera a lista, com a geração de 84.689 novos postos formais. É seguido por Nordeste (31.742), Norte (9.912) e Centro-Oeste (9.277). Já o Sul, puxado pelo estado gaúcho, registrou saldo de -9.824.

ESTADOS – Das 27 unidades da Federação, 26 apresentaram saldo positivo na geração de empregos em maio. Três estados se destacaram por terem abertos mais de 15 mil novos postos. São Paulo lidera a lista, com 42.355 novos empregos com carteira assinada no mês. Em seguida aparecem Minas Gerais (19.430) e Rio de Janeiro (15.627). Devido à crise climática, apenas o Rio Grande do Sul registrou saldo negativo em maio, com -22.180.

ACUMULADO DO ANO – No acumulado do ano, entre janeiro e maio de 2024, 26 das 27 Unidades da Federação apresentam balanço positivo. São Paulo lidera, com 328.685 novos postos, seguido de Minas Gerais, com 133.412 novos empregos com carteira assinada, únicos estados com saldo superior a 100 mil vagas. Apenas Alagoas registra saldo negativo nos cinco primeiros meses, com -10.889.

GRUPAMENTOS – Todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos em maio. O setor com maior geração de postos de trabalho foi o de Serviços, com saldo de 69.309 vagas. Em seguida aparecem a Agropecuária (19.836), a Construção (18.149), a Indústria (18.145) e o Comércio (6.375). No acumulado do ano, de janeiro a maio, o saldo também ficou positivo em todos os cinco grandes grupamentos. O maior crescimento foi registrado no setor de Serviços, com saldo de 623.920 postos formais, totalizando 57,3% dos empregos gerados no ano, com destaque para atividades de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, que geraram 244.444 postos, e para as atividades de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com geração de 230.689 postos formais.

GRUPOS POPULACIONAIS – Em maio, o saldo ficou positivo para mulheres (64.631) e para homens (67.180). No que se refere à população com deficiência, o saldo foi negativo, com -79 postos de trabalho. No quesito cor, o saldo foi positivo para pardos (194.312), brancos (78.028) e pretos (37.217), ficando negativo para amarelos (-733) e indígenas (-98).