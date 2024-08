São Paulo cria ‘gordura’ no Brasileiro após se planejar e foca nas Copas

O São Paulo avançou para as quartas de final tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores e justamente por isso comemora o sucesso no planejamento do Brasileiro.

O técnico Luis Zubeldía já vem rodando os titulares justamente por isso: a boa colocação do Tricolor no torneio. O comandante argentino poupou titulares mesmo no clássico contra o Palmeiras.

A diretoria avaliou como grande problema das últimas temporadas o fato de chegar ao momento decisivo das Copas precisando de pontos no Brasileirão. Na última temporada, o Tricolor chegou a ficar próximo da zona do rebaixamento em momento que poderia estar 100% focado na Copa do Brasil.

A campanha atual do Tricolor é sete pontos superior ao desempenho do ano passado. Na 23ª rodada do Brasileiro de 2023, o São Paulo somava 31 pontos; hoje tem 38.

A distância para a zona do rebaixamento é ainda maior e dobrou entre os dois anos. Em 2023, o Tricolor estava a oito pontos do descenso nesta altura do torneio; hoje está a 16.

Os sete pontos a mais que o Tricolor já fez dariam três rodadas de tranquilidade antecipada no ano passado, por exemplo. O São Paulo se livrou matematicamente do rebaixamento na 36ª rodada, mas com sete pontos a mais já estaria livre na 33ª.