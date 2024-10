São Paulo contrata dois analistas e fecha reformulação de departamento

O São Paulo acertou a contratação de mais dois profissionais e fechou a reformulação do departamento de análise das categorias de base.

O time tricolor acertou com Diego Ângelo, ex-Ceará, e Renan Marques, ex-Vasco.

Os dois scouts chegaram por indicação de Luan Faria, novo chefe do departamento. Ele chegou há pouco mais de um mês também vindo do Vasco da Gama.

Com as duas contratações e os outros dois profissionais que já estavam no departamento, o São Paulo entende que chegou à estrutura adequada. A ideia do Tricolor é prospectar talentos de outras equipes para contratar ainda na base.

O clube conta com mais seis observadores externos alocados em diferentes regiões do Brasil. A ideia é somar mais um ou dois profissionais a esse grupo a partir da próxima temporada.