São Paulo continua com alerta de chuva intensa para esta quinta-feira (13)

A chuva forte, que provocou a morte de um taxista nesta quarta-feira (12) no centro da cidade de São Paulo, vai continuar ao menos até o próximo domingo (16), segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta quarta, o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, emitiu alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, para todo o estado de São Paulo, com validade até o meio da manhã desta quinta-feira (13), mas que pode ser renovado.

Esse tipo de alerta prevê acumulados de até 50 mm de chuva em 24 horas, além de ventos intensos, de até 60 km/h.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, em Santana, na zona norte, foram registradas rajadas de vento de quase 63 km/h, por volta das 17h20 desta quarta.

Na Sé, onde a queda de uma árvore provocou a morte do taxista de 43 anos, ao atingir o veículo em que ele estava, o acumulado de chuva até às 18h20 chegou a 23,2 mm -foi o maior da cidade.

De acordo com a Climatempo, o deslocamento de uma frente fria sobre o estado no início da semana provocou a instabilidade.

Essa frente fria, conforme a agência, canaliza mais umidade da faixa norte do Brasil, o que intensifica a instabilidade sobre o estado e também sobre a capital.

Pela primeira vez, desde 14 de fevereiro, a cidade de São Paulo pode ter temperatura abaixo de 30°C nesta quinta-feira. A tendência, aponta o Inmet, é de 29°C de máxima na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a mediação oficial da cidade.

CHUVA PELO PAÍS

Em outro alerta, o instituto afirmou que o extremo sul do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o litoral sul de São Paulo há perigo de volumes de chuva de até 100 mm em 24 horas. O aviso, que pode ser renovado, também vai até a manhã desta quinta-feira.

Conforme boletim do Inmet, chuvas intensas também devem persistir na faixa norte do país devido à atuação da zona de convergência intertropical, resultando em acumulados expressivos no Amapá, no norte e nordeste do Pará e no Maranhão.

Além disso, fortes chuvas prometem atingir Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre e áreas de Mato Grosso, impulsionadas pelo calor e pela alta umidade. Algumas dessas regiões também estão sob aviso laranja (perigo) até esta quinta-feira.