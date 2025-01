São Paulo celebra 471 anos com feiras de artesanato e apoio a artistas locais em janeiro

A cidade de São Paulo, em sua celebração de 471 anos, contará com uma série de feiras de artesanato promovidas pela Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), ao longo do mês de janeiro. Estas iniciativas fazem parte do programa Mãos e Mentes Paulistanas, que visa impulsionar o desenvolvimento e a capacitação de artesãos locais, oferecendo espaços para a comercialização de suas obras.

No dia 25 de janeiro, feriado que marca o aniversário da cidade, as feiras ganharão um destaque especial, espalhando-se por parques públicos em diversas regiões. Os visitantes poderão explorar produtos únicos e criativos em 16 pontos diferentes da capital paulista.

Entre os produtos disponíveis, os cidadãos poderão encontrar uma diversidade que inclui crochês, bordados, pinturas, cerâmicas, vestuário, brinquedos e itens de decoração. As feiras no centro da cidade estarão localizadas na Praça do Patriarca, Praça Antônio Prado, Praça Ramos de Azevedo, Praça da Sé, Parque Buenos Aires e no Viaduto Osaka, no bairro da Liberdade.

Na zona leste, os eventos acontecerão no Parque do Carmo e no Mercado de São Miguel Paulista. Para a zona oeste, as feiras estão programadas para o Parque Jardim das Perdizes. Já na zona sul, os eventos ocorrerão nos Parques Cordeiro e Severo Gomes. Na zona norte, os locais escolhidos incluem o Sacolão da Freguesia do Ó, Largo do Clipper, Parque Anhanguera, Parque Cidade Toronto e Santana.

Além das feiras temporárias, os produtos dos artesãos também estarão disponíveis em pontos fixos de venda situados no Mercadão das Flores e em diversos shoppings como Center Norte, Metrô Itaquera, Center 3, Mais Shopping, Lar Center, Anália Franco e Frei Caneca.

O programa Mãos e Mentes Paulistanas foi criado em 2019 com o objetivo de fortalecer o setor artesanal da cidade. A iniciativa busca não apenas melhorar a atividade econômica dos empreendedores locais, mas também fomentar a inclusão social e facilitar o acesso ao mercado para trabalhadores manuais.

As ações do programa são divididas em três pilares: cadastramento municipal de empreendedores do setor artesanal; oferta de cursos voltados à capacitação empreendedora; e oportunidades para participação em eventos comerciais. Para acessar os benefícios oferecidos pelo programa, é necessário que os interessados estejam devidamente credenciados.

Serviço

Feira de Artesanato Sacolão Freguesia do Ó

Datas do evento: 18 e 19, 25 e 26 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 16h (sábado) e das 10h às 14h (domingo)

Local: Sacolão Freguesia do Ó

Endereço: Avenida João Paulo I, 2107 – Jardim Maracanã

Feira de Artesanato Largo do Clipper

Datas do evento: 17, 24 e 31 de janeiro de 2025

Horário: 11h às 18h

Local: Largo do Clipper

Endereço: Largo do Clipper – Vila Albertina

Feira de Artesanato Parque Toronto

Datas do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Toronto

Endereço: Av. Cardeal Motta, 84 – City América

Feira de Artesanato Parque do Carmo

Datas do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque do Carmo

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera

Feira Parque Buenos Aires

Datas do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Buenos Aires

Endereço: Av. Angélica, 1500 – Higienópolis

Feira de Artesanato Parque Severo Gomes

Data do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Severo Gomes

Endereço: Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta

Feira de Artesanato Parque Cordeiro – Martin Luther King

Datas do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Cordeiro – Martin Luther King

Endereço: Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre

Feira de Artesanato Parque Anhanguera

Datas do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Anhanguera

Endereço: Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 – Antiga, Estr. de Perus

Feira de Artesanato Parque Jardim das Perdizes

Datas do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Jardim das Perdizes

Endereço: Passagem Quatro, s/n – Água Branca

Feira de Artesanato Praça Antônio Prado

Datas do evento: 27 a 31 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Antônio Prado

Endereço: Praça Antônio Prado – Sé

Feira de Artesanato Praça do Patriarca

Datas do evento: 27 a 31 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Praça do Patriarca

Endereço: Praça do Patriarca – Sé

Feira de Artesanato Praça Ramos de Azevedo

Datas do evento: 27 a 31 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo – Sé

Feira de Artesanato Praça da Sé

Datas do evento: 27 a 31 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça da Sé – Sé

Feira de Artesanato Bairro da Liberdade

Datas do evento: 26 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 16h

Local: Praça da Liberdade

Endereço: Rua Galvão Bueno (em cima do Viaduto Cidade de Osaka) – Centro

Feira de Artesanato Mercado Municipal de São Miguel Paulista

Datas do evento: 27 a 31 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Mercado Municipal de São Miguel Paulista

Endereço: Avenida Marechal Tito, 567 – Cidade Nitro Operária



Feira de Artesanato Bairro de Santana

Datas do evento: 27 a 31 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Bairro de Santana

Endereço: Cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Leite de Morais (ao lado da estação Santana do metrô)