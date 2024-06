São Paulo Burger Gourmet traz seleção de hamburguerias com atrativos extras para famílias com pets e crianças

Pensando nas famílias que gostam de sair para apreciar um delicioso hambúrguer, a 7ª edição do festival São Paulo Burger Gourmet by Restaurant Week incluiu na lista das hamburguerias participantes – da capital paulista, São Bernardo do Campo e Santo André – opções pet friendly e/ou que contam com espaço kids para entreter a criançada. Até o dia 23 de junho o público pode desfrutar de criações exclusivas e diferentes acompanhamentos por um valor fixo de R$39,90 o menu tradicional e R$49,90 o plus no almoço e/ou no jantar.

Para o idealizador da Burger Gourmet, Fernando Reis, pensar nas necessidades de quem tem crianças e bichinhos de estimação é essencial no momento de fazer a seleção de hamburguerias participantes. “Sabemos que muitas pessoas estão habituadas a levar seus pets em todo lugar, por isso fizemos questão de incluir casas preparadas para receber os amigos de quatro patas. E quando o assunto é criança, entendemos como faz diferença pra uma família ter um espaço kids para os pequenos brincarem com tranquilidade enquanto aguardam a refeição”.

Confira as hamburguerias pet friendly participantes:

212 Burger, Atlantis Burguer, Bite Box – INNSiDE by Meliá São Paulo Itaim, Bom Beef (Unidades Moema, Santo André, Vila Leopoldina e Vila Mariana), Come On Burger (Unidades Santa Cecília, Vila Mariana e Vila Olímpia), Ecully Charbon, Ludus Luderia, Macondo Raízes Colombianas, Mestre Cervejeiro – Pompéia, Seven Kings (Unidades Moema e Perdizes), Snack Point (Unidade Vila Leopoldina), TGI Fridays (Unidades Morumbi Shopping e Pátio Paulista), The Bear Burger, Tradi (Unidades Morumbi, Ipiranga, Paulista e Pinheiros), Vinil Burger (Unidades Jardins, Pinheiros e Tamboré) e Vrau Smash Burger.

Hamburguerias com espaço kids:

Atlantis Burguer, Bom Beef (Unidades Moema, Santo André, Vila Leopoldina e Vila Mariana e Jardins), Novedad Tatuapé by Meliá.

Parcerias que deixam o hambúrguer ainda mais gostoso

Duas grandes marcas são parceiras da 7ª São Paulo Burger Gourmet. A Coca-Cola está oferecendo ao consumidor a oportunidade de adicionar uma lata de Coca-Cola sem açúcar ou de Fanta Guaraná por apenas R$ 5,00 ao adquirir um burger gourmet + acompanhamento em algumas das hamburguerias participantes.

A segunda marca é a Hellmann’s, que disponibiliza maionese, ketchup e mostarda nas mesas – em sachês ou squeezes – e/ou molhos especiais nos burgers gourmets também de algumas hamburguerias selecionadas.

Produtores Gaúchos Unidos

Com foco na recuperação do estado do Rio Grande do Sul após as recentes enchentes, a plataforma Produtores Gaúchos Unidos surge para impulsionar a produção local de alimentos e ampliar o alcance dos produtos regionais, conectando os produtores diretamente com os restaurantes e comércios em todo o Brasil. A São Paulo Burger Gourmet apoia essa causa e convida a todos – além das hamburguerias participantes – a conhecer, utilizar e divulgar a plataforma. Saiba mais: www.produtoresgauchosunidos.com e @produtoresgauchosunidos

Ação social

Fazer o bem e promover transformação social já é uma tradição da Restaurant Week, que se estende a São Paulo Burger Gourmet. A cada menu vendido durante o festival, é estimulada a doação de R$2,00 para o Projeto Chef Aprendiz, que aposta na gastronomia como ferramenta para capacitar jovens entre 17 e 20 anos em situação de vulnerabilidade social. Saiba mais sobre o projeto em: chefaprendiz.com.br/sprw-doacao

Todas as hamburguerias participantes:

212 Burger, 60 minutos escape e Burger, Atlantis Burguer, Bite Box – INNSiDE by Meliá São Paulo Itaim, Bom Beef (Unidades Jardins, Shopping Boulevard Tatuapé, Shopping Market Place, Moema, Santo André, Vila Leopoldina e Vila Mariana), BurgUp!, Chips Burger, Come On Burger (Unidades Santa Cecília, Vila Mariana e Vila Olímpia), Ecully Charbon, Gran Via by Meliá Paulista, Hardys Burger, Ludus Luderia, Macondo Raízes Colombianas, Melts Gastrobar Mestre Cervejeiro – Pompéia, Novedad Tatuapé by Meliá, Rosso Burguer Pinheiros, Seven Kings (Unidades Moema e Perdizes), Snack Point (Unidades Alto de Pinheiros e Vila Leopoldina), Taverna Medieval, TGI Fridays (Unidades Morumbi Shopping e Pátio Paulista), The Bear Burger, The Circus Burger, Times Burger, Tradi (Unidades somente delivery: Vila Nova, Itaim Bibi e Lapa. Unidades no restaurante: Ipiranga, Morumbi, Paulista, Pinheiros, Santana, Tatuapé e Vila Nova Conceição), Vinil Burger (Unidades Jardins, Pinheiros e Tamboré) e Vrau Smash Burger.

Hamburguerias com Hellmann’s (na mesa e/ou no burger)

212 Burger, 60 minutos escape e Burger, Atlantis Burguer, Bite Box – INNSiDE by Meliá São Paulo Itaim, BurgUp!, Chips Burger, Come On Burger (Unidades Santa Cecília, Vila Mariana e Vila Olímpia), Ecully Charbon, Gran Via by Meliá Paulista, Hardys Burger, Ludus Luderia, Macondo Raízes Colombianas, Melts Gastrobar, Mestre Cervejeiro – Pompéia, Rosso Burguer Pinheiros, Snack Point (Unidades Alto de Pinheiros e Vila Leopoldina), Taverna Medieval, The Circus Burger, Times Burger, Tradi (Unidades somente delivery: Vila Nova, Itaim Bibi e Lapa. Unidades no restaurante: Ipiranga, Morumbi, Paulista, Pinheiros, Santana, Tatuapé e Vila Nova Conceição), Vinil Burger (Unidades Jardins, Pinheiros e Tamboré) e Vinil Burger (Unidades Jardins, Pinheiros e Tamboré).

Hamburguerias com promoção da Coca-Cola

60 minutos escape e Burger, Atlantis Burguer, Bite Box – INNSiDE by Meliá São Paulo Itaim, Bom Beef (Unidades Jardins, Shopping Boulevard Tatuapé, Shopping Market Place, Moema, Santo André, Vila Leopoldina e Vila Mariana), BurgUp!, Chips Burger, Ecully Charbon, Gran Via by Meliá Paulista, Hardys Burger, Ludus Luderia, Macondo Raízes Colombianas, Melts Gastrobar, Mestre Cervejeiro – Pompéia, The Circus Burger, Tradi (Unidades somente delivery: Vila Nova, Itaim Bibi e Lapa. Unidades no restaurante: Ipiranga, Morumbi, Paulista, Pinheiros, Santana, Tatuapé e Vila Nova Conceição) e Vinil Burger (Unidades Jardins, Pinheiros e Tamboré).

Confira os menus de cada hamburgueria e outras informações em www.burgergourmet.com.br

Serviço

7ª São Paulo Burger Gourmet

Data: 23 de maio a 23 de junho

Saiba mais em: www.burgergourmet.com.br