São Paulo Boat Show 2024: Sessa Marine apresenta a primeira KL 40 fabricada no Brasil

Tem novidade chegando no mercado náutico: o estaleiro Sessa Marine prepara o lançamento de embarcação de luxo inédita no Brasil, durante a 27ª edição do São Paulo Boat Show, o maior salão náutico da América Latina, que ocorre entre os dias 19 e 24 de setembro, no São Paulo Expo, em São Paulo. Durante o evento, o público poderá conhecer de perto a KL 40, que passa a ser produzida no país, além da KL 27.

Com um conceito aberto e esportivo, a linha Key Largo, que faz parte da gama Sessa Open, foi pensada para os amantes de aventura e navegação. O modelo KL 40 traz um casco sofisticado , oferecendo melhor desempenho e eficiência no consumo de combustível. Além de um interior que impressiona pelo espaço, outro destaque é o cockpit modular com terrazzini laterais eletro-hidráulicos, proporcionando uma experiência única de conforto e lazer no mar.

“Estamos animados em apresentar a KL 40 no São Paulo Boat Show, pois marca a retomada da produção da linha Key Largo em nossa fábrica em Santa Catarina. Certamente, a aposta nesta linha também reflete o nosso compromisso em oferecer inovação, performance e conforto ao mercado das Américas. Por isso, nada melhor do que estrear a embarcação no São Paulo Boat Show, um lugar perfeito para compartilhar essa conquista com nossos clientes e parceiros”, diz Débora Felipe, diretora de Marketing da Sessa Marine.

Além das embarcações da linha Key Largo, a Sessa Marine exibirá outros modelos consagrados, como a Sessa F48, F42, C44 e C40. A F48, em especial, destaca-se como um sucesso de vendas, com 17 unidades já comercializadas no mercado nacional, o modelo também acaba de ser selecionado como um dos três finalistas do prêmio internacional World Yachts Trophies na categoria Melhor Layout, entre 45 a 64 pés.

Conheça detalhes das outras embarcações que estarão no evento:

KL 27:

Produzida na planta da Sessa Marine em Palhoça (SC) no início do ano, marcando o retorno da fabricação da linha Key Largo no país, a KL 27 é uma das grandes atrações do São Paulo Boat Show. Com 7,80 metros de comprimento, essa embarcação esportiva oferece uma combinação de design sofisticado e funcionalidade. Ideal para quem busca uma lancha versátil, com conforto e praticidade, a KL 27 reflete o compromisso da Sessa com a qualidade e a inovação.

Sessa C40:

Desde seu lançamento em 2011, a Sessa C40 reina como o modelo mais vendido do Brasil na categoria middle size. Com design elegante e navegação estável, o hardtop de vidro permite que a luz natural preencha o interior, criando um ambiente acolhedor. A embarcação conta com duas cabines, um banheiro espaçoso com ducha e uma cozinha totalmente equipada. Seu desempenho hidrodinâmico superior a coloca como referência em termos de peso e potência, fazendo da C40 uma escolha ideal para quem busca estilo e conforto.

Sessa C44:

Um modelo versátil, a Sessa C44 combina a vida ao ar livre com a segurança do hardtop. Oferecendo duas versões — com solário e garagem para bote ou com duplo cockpit — a embarcação se adapta às necessidades dos navegadores. No interior, o estilo italiano está presente em cada detalhe, desde a cozinha integrada à sala com TV até a suíte principal com cama bipartida. Seu layout é perfeito para receber até 12 convidados com conforto, proporcionando momentos de lazer e relaxamento.

Sessa F42:

Com 42 pés de puro desempenho e luxo, a Sessa F42 é perfeita para quem deseja unir o conforto de um flybridge espaçoso a uma navegação estável. Seu amplo cockpit conecta-se ao salão e à popa, criando uma atmosfera convidativa. A área externa possui um solário de proa ideal para relaxar, e a plataforma submergível com área gourmet na popa torna-se o espaço ideal para festas e confraternizações. Com capacidade para até 14 pessoas e dois camarotes confortáveis, essa lancha oferece uma experiência náutica premium.

Sessa F48:

Inspirada na versão italiana da F47, a Sessa F48 já é um sucesso no Brasil, com mais de 17 unidades vendidas. Com design italiano sofisticado, a F48 é uma verdadeira casa flutuante, oferecendo uma experiência completa para toda a família. O modelo se destaca pelo maior flybridge da categoria, uma plataforma submergível com área gourmet e espaços amplos e integrados. Com duas cabines para visitantes, opções flexíveis de layout de cozinha e acabamento impecável, ela alia conforto, privacidade e alta performance, sendo ideal para longas estadias no mar.

Serviço

O quê: São Paulo Boat Show 2024

Quando: 19 a 24 de setembro

Onde: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – São Paulo/SP

Horários: quinta-feira, das 15h às 22h; demais dias, das 13h às 22h

Informações: saopauloboatshow.com.br