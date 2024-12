São Paulo Best Week oferece descontos e promoções em hotéis e atrações até janeiro

Moradores da Grande São Paulo e turistas que visitam a capital têm à disposição uma série de descontos significativos, que podem chegar até 25%, em mais de 40 hotéis localizados em diversas regiões da cidade. Além disso, a São Paulo Best Week (SPBW) promove passeios gratuitos e ofertas especiais em restaurantes, bares, comércio e serviços, com validade até o dia 3 de janeiro.

Essa iniciativa é promovida pela SPTuris, a empresa responsável pelo turismo e eventos na Prefeitura de São Paulo. O objetivo é mitigar a redução das atividades comerciais que geralmente ocorre no final do ano, período marcado pela diminuição de grandes eventos que costumam aquecer o setor.

“Durante as festividades de fim de ano, há uma queda nas atividades turísticas e comerciais. Contudo, a qualidade dos serviços e atrações permanece inalterada, oferecendo uma experiência rica em um momento mais tranquilo da cidade, com menos tráfego e transporte público menos lotado. É uma oportunidade ideal para desfrutar o que São Paulo tem a oferecer enquanto se economiza”, comenta Gustavo Pires, presidente da SPTuris.

Dentre os estabelecimentos participantes estão renomados bares como Guanabara, Brahma, Leo e Boteco 28 (localizado no Farol Santander), além dos hotéis da plataforma Let’s Atlantica, que reúne mais de 180 unidades por todo o Brasil. Os restaurantes L’Entrecote D’Olivier Rooftop e Alcachofra Natural também integram a lista, junto com o histórico Café Girondino, que foi recentemente reaberto.

No tocante aos passeios disponíveis, vários museus oferecem entrada gratuita em determinados dias, incluindo o Museu de Zoologia, Museu de Arte Sacra, Museu da Língua Portuguesa, Museu de Arte Contemporânea, Museu da Imigração e a Japan House. Recentemente inaugurado, o Museu das Favelas está localizado próximo ao Pátio do Colégio, no coração da cidade.

Estabelecimentos interessados em integrar essa campanha ainda podem se cadastrar para oferecer suas promoções. Para mais informações sobre como participar, basta acessar o site spturis.com/spbw e seguir as orientações disponíveis.