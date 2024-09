São Paulo bate Ferroviária e fica a um empate da final do Brasileiro feminino

O São Paulo venceu a Ferroviária por 2 a 1, nesta segunda-feira (2) pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino, no Estádio do Canindé.

Dudinha e Ariel Godoi marcaram para o Tricolor e Micaelly fez para a Ferrinha. Em duas etapas muito distintas, o São Paulo fez primeiro, levou o empate e conseguiu a vitória na reta final.

O confronto de volta acontece no domingo (8) na Fonte Luminosa, em Araraquara. O São Paulo tem o empate ao seu favor para avançar direto. Em caso de vitória da Ferroviária por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

Na outra semifinal, o Corinthians venceu o Palmeiras por 3 a 1 no primeiro jogo. A volta também acontece no domingo.

O JOGO

Tricolor domina e larga na frente. As visitantes até assustaram com uma bola na trave no primeiro lance do jogo, mas o São Paulo respondeu rápido. Depois de um gol anulado por impedimento milimétrico, o time da casa continuou atacando até abrir o marcador de forma oficial. Dudinha fez boa jogada individual dentro da área e finalizou cruzado após quase perder a posse. A goleira Luciana aceitou o chute defensável.

Antes dos cinco minutos jogados do segundo tempo, as grenás tiveram três boas chances de empatar a partida. Duas foram para fora, e uma foi salva pela goleira Carlinha. O time de Araraquara voltou com outra postura ofensiva, dificultou os avanços das adversárias e mereceu o gol que finalmente saiu com Micaelly fazendo valer a ‘lei da ex’.

O São Paulo foi praticamente anulado pela Ferroviária em trinta minutos da última etapa. O técnico Thiago Viana apostou em uma das artilheiras do time, Ariel Godoi, que estava no banco, para tentar algo diferente. O Tricolor começou a reagir e chegou a mais um gol com a própria Ariel após cobrança de escanteio de Rafa Mineira, que também começou na reserva.

LANCES DE DESTAQUE

Trave! Com apenas dois minutos de jogo, a Ferroviária assustou com finalização de Rafa Soares após cruzamento rasteiro, mas a bola bateu na trave direita da goleira.

Gol anulado. Na bola parada aos cinco minutos do primeiro tempo, o São Paulo chegou ao gol com Kaká.

A jogada foi bem anulada já em campo por posição de impedimento no momento da cobrança de falta.

1×0. Aos 21 minutos, Dudinha dominou na área, ganhou das marcadoras e chutou de bico. A bola não pegou muita força, mas surpreendeu Luciana, que demorou para agir e não evitou o gol.

Que defesa! No segundo tempo, aos 12 minutos, Mylena Carioca chutou com efeito de perna direita buscando o ângulo. Carlinha espalmou bonito e evitou o empate.

1×1. Aos 18 minutos, Micaelly recebeu ótimo passe de Mylena Carioca na esquerda, driblou Ana Alice dentro da área e finalizou à meia altura balançando a rede.

2×1. Aos 29, Ariel Godoi aproveitou vacilo da zaga após cobrança de escanteio e empurrou de carrinho para voltar à frente no placar.

Ficha Técnica

São Paulo 2 x 1 Ferroviária

SÃO PAULO

Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha e Aline Milene (Maressa); Mariana Santos (Isa), Camilinha (Rafa Mineira) e Dudinha; Laryh (Ariel Godoi). Técnico: Thiago Viana

FERROVIÁRIA

Luciana; Kati, Rafa Soares, Luana e Fátima Dutra; Cris, Duda Santos e Micaelly; Mylena Carioca (Andressa), Júlia (Lelê) e Neném (Raquel). Técnica: Jéssica Lima

Estádio: Canindé, em São Paulo

Juíza: Rejane Caetano da Silva

Assistentes: Fabiana Nóbrega Pitta e Naiara Mendes Tavares

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Aline Milene, Maressa (do banco) (SAO); Júlia, Luana, Jéssica Lima, Kati, Luana (FER)

Gols: Dudinha (21’/1ºT), Micaelly (18’/2ºT), Ariel Godoi (29’/2ºT)