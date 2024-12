São Paulo avança em projeto de concessão remunerada de serviços de restauração florestal

Foi aprovada em reunião nesta quarta-feira (18) a inclusão, no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), coordenado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) de São Paulo, projeto que prevê a concessão remunerada de serviços de conservação e restauração de vegetação nativa em áreas de proteção estaduais. Pelo serviços, será outorgado o direito de geração e comercialização de créditos de carbono no mercado de carbono voluntário ou regulado.

“Queremos impulsionar os investimentos privados em projetos ambientais, em especial aqueles que têm relação direta com nossa meta de colocar em restauração um total de 37 mil hectares até 2026”, enfatiza a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. Segundo ela, São Paulo já restaurou, nos últimos dois anos, o equivalente a 16,5 mil campos de futebol – 17 mil hectares. Em 2024, foram 10,4 mil hectares, volume histórico. “Estamos avançando, mas ainda há muito espaço de participação da iniciativa privada em projetos de restauração. Queremos atrair esses investimentos ao garantir aos investidores a segurança, a clareza e a previsibilidade que eles precisam para participar da economia verde de São Paulo”, ressalta.

Serviços de turismo

Também foi aprovada a inclusão no PPI da delegação à iniciativa privada da gestão direta e execução de serviços de turismo de natureza e atividades correlatas de apoio em nove unidades de conservação administradas pela Fundação Florestal. A proposta inclui a estruturação de serviços como hospedagem, alimentação, aluguel de equipamentos, comercialização de produtos e serviços e atividades de ecoturismo. “São serviços que devem ser realizados sem gerar impactos ambientais e respeitando os objetivos de manejo de cada unidade de conservação. Temos exemplos bem sucedidos desses tipos de parcerias, como na Ilha Anchieta, que, desde 2023, vem trazendo ganhos em vários aspectos, seja na melhoria das instalações e edificações da Ilha, seja no atendimento mais qualificado aos visitantes”, informa Natália.

Serão considerados no projeto o Parque Estadual Serra do Mar, núcleos Cunha e Santa Virgínea; o Parque Estadual Itinguçu; o Parque Estadual Morro do Diabo; o Parque Estadual Caverna do Diabo, o Parque Estadual Intervales; o Parque Estadual Carlos Botelho; o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira- PETAR e a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade-FEENA.