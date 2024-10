São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Orlando City jogarão no estádio do Inter nos Estados Unidos

A FC Series, evento que incorporou e iniciou a expansão da Florida Cup nos Estados Unidos e recebeu o tour do Manchester City em julho, vai comemorar 10 anos de sua primeira edição em 2025. Para marcar esta data especial, o evento contará com três grandes clubes do futebol brasileiro na próxima edição de janeiro: São Paulo Futebol Clube, Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte Clube. Alguns jogos ocorrerão no Inter&Co Stadium, estádio do Inter em Orlando, dando início a Inter&Co Soccer Week.

As equipes brasileiras embarcam rumo aos Estados Unidos para se prepararem para a temporada de 2025, já visando as competições do próximo ano. O evento contará também com a participação do Orlando City, que retorna após 2 participações recentes, onde enfrentou o Arsenal em 2022 e o Flamengo em janeiro deste ano, e que neste momento disputa os playoffs da MLS no país. O Orlando City também conta com o patrocínio do Inter&Co. Mais uma equipe será anunciada nos próximos dias.

O Universal Orlando Resort dará as boas-vindas às equipes participantes e mídia selecionada durante a semana de jogos nos incríveis parques temáticos da Universal — Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure e Universal’s Volcano Bay — e seus extraordinários resorts.

O Inter dará início a Inter & Co Soccer Week com 3 jogos da FC Series, que acontecerão no Inter & Co Stadium, em Orlando, e contará com dois novos parceiros no apoio para a realização do evento. “Estamos muito felizes em receber o futebol brasileiro na Florida, onde milhares de brasileiros residem”, disse João Vitor Menin, CEO Global do Inter&Co.“Com a semana do futebol no Inter&Co Stadium, damos início a um período que deve celebrar comunidades locais, turistas que visitam e que consagra nosso compromisso com prover experiências e benefícios sem fronteiras aos nossos mais de 34 milhões de clientes e parceiros, sejam no Brasil ou nos EUA, que vão desde experiências exclusivas até desconto em ingressos, acesso a pré-venda a partir do dia e mais a ser anunciado no instagram da @Inter_co”, completou.

O evento em janeiro abrirá com um grande clássico do futebol brasileiro. São Paulo e Cruzeiro iniciam suas respectivas preparações para a temporada de 2025 em um amistoso no dia 15 de janeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. O Cruzeiro, que retorna aos Estados Unidos após 11 anos, fará sua estreia no evento, enquanto o Tricolor Paulista participará pela terceira vez, após disputar a Florida Cup em 2017, quando se sagrou campeão, e em 2019, quando enfrentou o Ajax, da Holanda, e o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O São Paulo ainda terá mais um duelo no dia 19 de janeiro, no Chase Stadium, contra um adversário que será anunciado nos próximos dias.

No dia 18 de janeiro, Atlético e Cruzeiro disputarão o primeiro superclássico mineiro no estádio do Inter na Florida. O Atlético retorna para sua terceira participação no evento: o clube disputou a Florida Cup 2016, onde se sagrou campeão ao vencer o Schalke 04, da Alemanha, e o Corinthians, e também participou das edições de 2017 e 2018. O clube encerrará a edição de 2025 com um segundo duelo no dia 25 de janeiro, contra o Orlando City, no Inter&Co Stadium. Na ocasião, o ganhador vai receber o troféu do Inter&Co, marcando a primeira semana do futebol apoiada pelo banco de origem brasileira nos EUA.]

Em janeiro deste ano, a FC Series realizou a pré-temporada do Flamengo, que disputou amistosos contra Philadelphia Union (2×0, em St. Petersburg) e Orlando City (1×1, em Orlando). A edição contou com a volta da tradicional janela de janeiro do evento, período de pré-temporada dos clubes sul-americanos. A edição de julho do evento, sucesso nos últimos quatro anos e que contou com a participação de grandes equipes europeias como Manchester City, Arsenal, Chelsea, Real Madrid e Barcelona, também está confirmada para 2025. O anúncio das equipes participantes será feito ainda no primeiro trimestre de 2025.

Para a próxima edição, o evento aposta em um formato de grande sucesso nas últimas edições: a realização de grandes clássicos do futebol internacional em solo americano, levando para o público do evento a oportunidade de vivenciar 2 grandes clássicos do futebol brasileiro no exterior. No dia 25 de janeiro, o Inter também promoverá uma grande celebração com uma fan fest, e atrações musicais a serem anunciadas.

“No ano que vem, completaremos 10 anos de evento, e consolidar o retorno da edição de janeiro recebendo três dos maiores clubes do Brasil tem um significado especial para nós, pois foi com os times brasileiros que tudo começou. A presença de clubes tão tradicionais não só enriquece o evento, mas também proporciona uma experiência incrível para os torcedores. A vinda do Flamengo em janeiro deste ano foi um sucesso absoluto. Esperamos vivenciar o mesmo engajamento em 2025 e atender não apenas os torcedores de cada time, mas também muitos fãs norte-americanos e latinos nos Estados Unidos, que já prestigiam a FC Series com os europeus e estão se preparando para um período histórico com torneios internacionais, como o primeiro Super Mundial de Clubes da FIFA e a Copa do Mundo”, afirmou Ricardo Villar, CEO da FC Series.

Jogos – FC Series (janeiro/2025)

O Inter&Co Stadium, casa do Orlando City, em Orlando, com capacidade para cerca de 25 mil pessoas, e o Chase Stadium, casa do Inter Miami, em Fort Lauderdale, com capacidade para cerca de 19 mil pessoas, serão os palcos dos amistosos das equipes brasileiras:

Inter&Co Soccer Week at FC Series em Orlando

15/01 – Cruzeiro x São Paulo – Inter&Co Stadium

18/01 – Atlético x Cruzeiro – Inter&Co Stadium

25/01 – Orlando City x Atlético – Inter&Co Stadium





FC Series em Fort Lauderdale

19/01 – São Paulo x TBA (a ser anunciado) – Chase Stadium (casa do Inter Miami)

Informações estão disponíveis em FCSeries.com. Os ingressos para o público-geral estarão à venda a partir de quinta-feira, 31 de outubro. Siga a FC Series nas redes sociais para mais informações sobre os jogos, venda de ingressos e eventos adicionais durante a pré-temporada dos clubes nos Estados Unidos.

São Paulo Futebol Clube

”É com grande satisfação que aceitamos o convite da FC Series para realizarmos nosso período de treinos e jogos preparatórios para 2025 nos Estados Unidos, país que sediará a Copa do Mundo Fifa de 2026. Levaremos com muito orgulho as nossas cores e nosso escudo à América do Norte, posicionando o São Paulo FC neste importante mercado do futebol mundial”, afirmou Julio Casares, presidente do São Paulo.

Clube Atlético Mineiro

“É uma satisfação enorme para o Atlético voltar aos Estados Unidos para participar da FC Series 2025, principalmente nesta edição especial, comemorativa aos dez anos do evento. Temos uma torcida bastante numerosa nos EUA e essa reconexão será muito importante. Além de promover a marca do Clube no mercado americano, abrindo novas oportunidades, poderemos aproveitar uma excelente estrutura em nossa preparação para as competições de 2025”, afirmou Bruno Muzzi – CEO do Clube Atlético Mineiro.

Cruzeiro Esporte Clube

“Para o Cruzeiro é um privilégio poder participar de um evento tão conceituado como a FC Series 2025. Teremos a oportunidade de realizarmos uma preparação para a próxima temporada em altíssimo nível, utilizando excelentes estruturas e gerando ainda mais união no elenco. Além disso, há a oportunidade de internacionalizar nossa marca, prospectar novas receitas e aproximar o clube dos torcedores cruzeirenses que vivem na América do Norte. Na década passada, o Cruzeiro pode realizar parte da sua preparação nos EUA e o resultado foi excelente, culminando com títulos ao final da temporada. Esperamos que, neste retorno ao país, consigamos alcançar o mesmo sucesso”, afirmou Alexandre Mattos – CEO do Cruzeiro SAF.

Curiosidades – FC Series 2025

Três brasileiros em Orlando – A edição de janeiro de 2025 marca a presença de três clubes brasileiros simultaneamente em Orlando, o que não ocorre desde a edição de 2018 da Florida Cup, quando Corinthians, Fluminense e Atlético participaram do evento e disputaram amistosos nos EUA.

Estádio do Inter em Orlando – o Inter&Co Stadium se tornou um marco nos EUA, sendo o primeiro estádio a ser nomeado na história por uma instituição financeira que nasceu fora do pais. O estádio também vai sediar jogos do mundial de clubes da FIFA em 2025.

Primeiro clássico mineiro nos Estados Unidos – O duelo entre Cruzeiro e Atlético pela FC Series será o primeiro da história nos Estados Unidos. O primeiro clássico mineiro da história foi disputado em 17 de abril de 1921, no Estádio do Prado Mineiro, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, quando o Cruzeiro ainda era Palestra Itália, e o Atlético, Athletico Mineiro Football Club.

A casa de Lionel Messi – Palco do segundo jogo do São Paulo em 2025, o Chase Stadium, em Fort Lauderdale, é a casa do craque argentino Lionel Messi desde a metade de 2023, quando ele deixou o Paris Saint-Germain rumo ao Inter Miami, clube que tem como um dos sócios o inglês David Beckham. O estádio é utilizado pelo clube da MLS enquanto o futuro novo estádio, o Miami Freedom Park, segue em construção.

Sobre a FC Series

Maior evento anual internacional de futebol no Estado da Flórida, a FC Series é uma plataforma global que combina esportes, música e entretenimento. Em 2024, o evento foi transmitido ao vivo para mais de 100 países, levando para os estádios um público total de mais de 229 mil pessoas. Nas redes sociais, o conteúdo postado pelas páginas oficiais do evento e compartilhado em todo o mundo alcançou mais de 240 milhões de impressões e 220 milhões de visualizações de vídeos. Em 2022, o lançamento da FC Series marcou o início da expansão nacional do evento nos Estados Unidos, atraindo mais de 180.000 torcedores durante os jogos em múltiplas cidades nos Estados Unidos, com destaque para o grande jogo final entre Arsenal x Chelsea em Orlando, que atraiu um público recorde em partidas de futebol no Camping World Stadium, de 63.811 pessoas. Para obter mais informações sobre a FC Series, visite FCSeries.com, ou nos siga no Instagram, Facebook, X (Twitter) e TikTok.

Ao todo, foram realizados 58 jogos amistosos, que envolveram 44 clubes de 15 países diferentes (Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Colômbia, Equador, Alemanha, Holanda, Ucrânia, Polônia, Inglaterra, Itália, Espanha, Escócia e País de Gales)

A FC Series é gerenciada pela Florida Citrus Sports, empresa sediada em Orlando, conhecida por seus eventos esportivos de classe mundial, incluindo a Cheez-it Citrus Bowl, a Pop Tarts Bowl, a Florida Blue Florida Classic, a FC Series e o Camping World Kickoff.