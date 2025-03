SP atende 17.584 mulheres em ação do Avança Saúde no Dia Internacional da Mulher

No último sábado (8), a Prefeitura de São Paulo promoveu a sétima edição do programa Avança Saúde – Mulher, que atendeu 17.584 mulheres em 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital. A ação, que coincide com a celebração do Dia Internacional da Mulher, já contabiliza mais de 136 mil atendimentos desde o seu lançamento em 2022.

Em declaração, Sandra Sabino, secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância, destacou a importância do evento. “O sábado é um dia que as mulheres podem reservar para cuidarem da sua saúde. É um presente da cidade de São Paulo esse programa que acontece no Dia Internacional da Mulher”, afirmou, enfatizando que o Avança Saúde representa um compromisso desta gestão com a saúde da população feminina.

De acordo com o balanço divulgado pela prefeitura, nesta edição foram realizados um total de 9.949 exames de Papanicolau, além de 3.337 solicitações de mamografias e 33.819 testes rápidos para diagnóstico de diversas condições de saúde. O programa também incluiu 8.102 ações de promoção à saúde, 13.812 triagens, 6.947 consultas médicas e 1.622 agendamentos para consultas farmacêuticas.

Além dos atendimentos citados, o evento contou com 1.316 auditorias através do Modera SP, 119 consultas pré-natal e 2.004 avaliações multidimensionais voltadas à saúde da pessoa idosa. A atualização cadastral foi outro aspecto relevante, com 15.310 registros revisados durante a ação.

Durante o evento, também foi promovido o Dia D de vacinação, resultando na aplicação de 18.218 doses contra dengue e febre amarela.

A participante Maria das Dores, de 73 anos, relatou uma experiência positiva na UBS do Jardim Reimberg, onde recebeu acolhimento adequado e passou por uma sessão de acupuntura para tratar dores causadas pela artrose. Ela foi encaminhada para fisioterapia como parte do atendimento continuado.

As UBSs foram cuidadosamente preparadas para receber as usuárias, incluindo decorações especiais e estratégias para identificar mulheres que estão com exames pendentes. Os serviços disponíveis abrangeram acolhimento e coleta de Papanicolau sem necessidade de agendamento, além de encaminhamentos para outros exames preventivos como mamografia e ultrassonografias conforme a avaliação clínica.

Os participantes também tiveram acesso a testes rápidos, consultas médicas e de enfermagem, atualizações vacinais, cuidados odontológicos e orientações sobre tabagismo e consumo excessivo de álcool, assim como atenção especial à saúde da pessoa idosa.