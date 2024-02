São Paulo arranca nome do estádio e prepara novo letreiro por naming rights

O novo letreiro do MorumBis está parcialmente instalado no local onde antes continha os dizeres: estádio Cícero Pompeu de Toledo. A ação é parte do acordo do novo naming rights do estádio.

O São Paulo arrancou o nome do estádio da fachada para substituir pelo naming rights. O local antes estampava “estádio Cícero Pompeu de Toledo”.

A obra está em execução e deve ser terminada até o final do mês, segundo apurou o UOL. Atualmente, a fachada mostra apenas “Morum” enquanto aguarda a placar “BIS” que está em produção por parte da parceira.

No fim do mês, em um evento com coletiva de imprensa, a Mondelez deve anunciar mais ações que serão realizadas no estádio durante a vigente do contrato. O naming rights foi assinado por três anos.