São Paulo apresenta ações de proteção à mulher para comitiva do Mato Grosso

As ações de segurança na proteção das mulheres desenvolvidas no estado de São Paulo foram apresentadas a uma comitiva do governo do Mato Grosso. A primeira-dama Virgínia Mendes, juntamente com sua equipe, foram recebidos na Secretaria da Segurança Pública, no centro da capital paulista, para um detalhamento das políticas públicas implementadas no estado paulista.

Na reunião, que contou com a participação do secretário da segurança pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e outras autoridades que estão à frente das iniciativas para o aumento da rede de proteção feminina, foi discutido a importância em ter o apoio da Justiça para punições efetivas contra agressores, além de entender como é possível facilitar o acesso das vítimas às polícias, que hoje estão treinadas para atender vítimas de violência de forma especializada e acolhedora.

Entre as principais ações feitas no estado paulista estão o aplicativo SP Mulher Segura, que permite que a vítima faça um boletim de ocorrência de forma simples, com a possibilidade de incluir imagens, além de ter um botão do pânico; a ampliação das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) pelo interior do estado, bem como as salas DDMs 24 horas; e o monitoramento de agressores por meio da tornozeleira eletrônica.

“Estou saindo daqui com uma bagagem de conhecimento enorme para ampliar os nossos programas lá no Mato Grosso”, admitiu a primeira-dama Virgínia Mendes.

O secretário da Segurança Pública do Mato Grosso, coronel César Augusto de Camargo Roveri, afirmou que as políticas de proteção da mulher aplicadas no estado de São Paulo são uma inspiração. “Já temos projetos efetivos lá, mas queremos estender essa rede e dar o máximo de suporte que pudermos às vítimas”.

Integração entre as polícias

A integração entre as Polícias Militar, Civil e Técnico Científica do estado paulista para o combater a violência doméstica e o feminicídio também chamaram a atenção da equipe mato-grossense. Representantes de cada uma das corporações contaram como a unificação de seus sistemas, juntamente com órgãos de Justiça, tem resultado em melhorias significativas para a segurança das mulheres.

As polícias fazem reuniões semanais, onde trocam informações sobre diferentes casos de violência, números de expedição de medidas protetivas, detalhes sobre exames de corpo de delito e outros assuntos que têm dado ideias para novas ações e garantido a efetividade dos programas, principalmente no quesito da denúncia, já que esse era um dos principais desafios das autoridades.

“Sabemos que a violência contra a mulher ainda é um desafio no nosso país. Temos muito o que melhorar, mas também já avançamos demais desde que assumimos a gestão e isso tudo aconteceu graças a essa integração”, completou o secretário da segurança de São Paulo, Guilherme Derrite.