São Paulo anuncia renovação de contrato com Sabino; saiba detalhes

O São Paulo anunciou, nesta terça-feira (18), a renovação de contrato com o zagueiro Sabino, de 27 anos.

O novo vínculo vai até o final dezembro deste ano. O contrato anterior terminava no próximo dia 20.

A diretoria avaliou positivamente o custo-benefício da renovação. O salário de Sabino não é alto, e o elenco tem desfalques neste período da Copa América.

A permanência de Sabino teve o aval de Zubeldía. O jogador atuou apenas 28 minutos com a camisa tricolor, mas vinha treinando com o grupo e sendo observado pela comissão técnica.

O zagueiro chegou em março e assinou em um “período de experiência”. Ele estava livre no mercado após três temporadas defendendo o Sport.

Nos últimos meses, o jogador se recuperava de uma fissura no pé esquerdo. O término do tratamento aconteceu já no São Paulo.