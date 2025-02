São Paulo anuncia a contratação do lateral Wendell

O São Paulo confirmou nesta terça-feira (4) a contratação do lateral-esquerdo Wendell. O jogador, que chegou ao Brasil na noite anterior, firmou um vínculo com o clube até o final de 2027.

Wendell, que vestirá a camisa número 18, foi apresentado nas redes sociais do clube em imagens com o novo uniforme. A estreia do atleta está marcada para a partida contra o Mirassol, que ocorrerá nesta quarta-feira no Estádio do Morumbi. Apesar de ainda não estar regularizado, a apresentação oficial do jogador está agendada para quinta-feira (6) no Centro de Treinamento da Barra Funda.

“Estou muito feliz de estar aqui, pois aguardava por esse momento com grande expectativa. Agradeço as mensagens que recebi nas redes sociais e espero retribuir esse carinho com vitórias e títulos”, declarou Wendell ao site oficial do São Paulo.

Após ser liberado pelo Porto, onde possuía contrato até meio deste ano, Wendell se junta ao elenco tricolor para disputar posição com Enzo Díaz, que foi contratado por empréstimo junto ao River Plate.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, elogiou a chegada do jogador: “Wendell é um atleta de alta qualidade que irá fortalecer ainda mais nosso time. Nossa relação se intensificou durante a Copa América e agora estamos juntos nessa jornada de trabalho e conquistas”.

A contratação de Wendell era um desejo antigo do São Paulo, que buscou sua liberação desde o ano passado. O lateral havia enfrentado dificuldades para atuar no futebol português, com sua última participação em um jogo oficial ocorrendo em 20 de outubro, quando jogou apenas 20 minutos em uma vitória pela Taça de Portugal.

Com pouco espaço no Porto, Wendell retorna ao Brasil com a ambição de reconquistar uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Após uma negociação extensa, o São Paulo e o Porto finalmente chegaram a um acordo na semana passada. O negócio envolveu a venda do jogador William Gomes ao clube português por 9 milhões de euros e um empréstimo adicional do lateral Moreira por uma temporada.