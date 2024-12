São Paulo amplia crédito para o agronegócio com R$ 250 milhões em novas iniciativas

O Governo de São Paulo deu um passo importante para fortalecer o agronegócio no estado, lançando dois programas de crédito que somam R$ 250 milhões. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (12), em evento com mais de 700 pessoas no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador Tarcísio de Freitas.

O evento contou ainda com a participação do Secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, o Presidente da FAPESP, Marco Antonio Zago, o Chefe da Casa Civil, Arthur Lima, Presidente da Alesp, André do Prado e o Reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Jr.

“Estamos demonstrando força ao lançar essa série de programas e iniciativas para impulsionar o setor agro paulista”, afirmou o governador. “Agora a gente aporta dinheiro com a Desenvolve SP (agência de fomento) e a iniciativa privada vem. Isso é mais um instrumento de financiamento, ou seja, a gente começa a utilizar o mercado de capitais para financiar o agronegócio e isso vai nos dando mais autoridade”, completou.

O destaque foi o lançamento do programa Irriga+ SP, um programa que conta com uma linha de crédito, que leva o mesmo nome, com R$ 200 milhões disponíveis para financiar projetos de irrigação eficiente, energia solar e agricultura de precisão com limite de R$ 5 milhões por organização.

A iniciativa busca aumentar a produtividade, mitigar os efeitos de secas e promover o uso sustentável de recursos naturais, beneficiando aproximadamente 200 propriedades rurais. O Programa ainda conta com uma plataforma online onde é possível acompanhar em tempo real a implantação do programa de irrigação do governo do SP e pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: Irriga SP

Para o diretor da Desenvolve SP, Ricardo Brito, “Estamos trabalhando com grandes parceiros, no caso do FIDC FIAGRO, a Desenvolve SP firma ainda mais o compromisso da agência de fomento com o agronegócio do estado. A missão de São Paulo é valorizar cada dia mais esse setor.”

Outro anúncio relevante foi o FIDC FIAGRO, que investirá R$ 50 milhões em projetos inovadores na agroindústria, ampliando a competitividade do setor no estado.

Sobre a linha Irriga+SP

A nova linha de crédito é voltada para apoiar os produtores rurais de São Paulo, com financiamento de projetos de infraestrutura agrícola sustentável, visando a eficiência no uso de água e energia, garantindo resiliência para os produtores diante de condições climáticas adversas.

Quem tem acesso?

Produtores rurais estabelecidos no Estado de São Paulo, com área explorada (em hectares), conforme os seguintes critérios:

Pequeno Produtor Rural: até 100 hectares.

Médio Produtor Rural: de 100 a 500 hectares.

Os produtores rurais que fizerem financiamento pela Linha de Crédito Irriga+ receberão os recursos da Desenvolve SP, com suporte técnico prestado por associações e cooperativas habilitadas.

Itens financiáveis

O programa permitirá o financiamento de tecnologias e estruturas como:

• Sistemas de irrigação: gotejamento, aspersão e pivô central;

• Energia solar: painéis fotovoltaicos e sistemas de armazenamento;

• Agricultura de precisão: drones, sensores de solo e softwares;

• Estufas agrícolas e sistemas de captação de água de chuva;

• Treinamentos técnicos e serviços de consultoria.

Requisitos Indispensáveis para Participação no Programa

As associações e cooperativas, que irão dar suporte técnico aos produtores rurais, interessadas em se credenciar ao programa, devem atender aos seguintes critérios:

• Cadastro Regular: Registro ativo e em situação regular no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

• Certificação no SNCC: Regularidade junto ao Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), se aplicável.

• Experiência no Agronegócio: Histórico comprovado de operações de crédito voltadas ao agronegócio no Estado de São Paulo, incluindo suporte técnico para projetos agrícolas.

• Capacidade Técnica: Aptidão para estruturar e acompanhar projetos relacionados a sistemas de irrigação, energia fotovoltaica e agricultura de precisão.

• Regularidade Jurídica e Fiscal: Apresentação de estatuto social e certidões negativas ou positivas com efeito de negativas nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

• Conformidade Ambiental: Observância das normas ambientais aplicáveis, especialmente o Código Florestal Brasileiro, quando necessário.

Para mais informações a respeito do credenciamento das organizações, acessar o edital aqui.

Sobre o FIAGRO FIDC

Sozinho, o Agronegócio corresponde a mais de 1/4 do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, o que reforça a importância desse setor para toda a economia.

O FIAGRO FIDC (Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais) é um ativo cujo objetivo é captar recursos de investidores para aplicar em ativos do agronegócio.

Assim, geralmente, os recursos captados no FIAGRO FIDC, são utilizados para investir em imóveis rurais e atividades da produção do setor agroindustrial.

O Governo do estado de São Paulo já havia anunciado em maio deste ano o lançamento do fundo durante a abertura da Agrishow 2024, agora, por meio da Desenvolve SP, o governo está anunciando o primeiro compromisso de investimento de R$ 50 milhões de reais no setor Agro. O montante será gerido pela Rio Bravo Investimentos – responsável pela estruturação e gestão do FIAGRO FIDC e os recursos serão destinados a investimentos em infraestrutura logística do agronegócio do Estado de São Paulo.

Por meio deste FIAGRO FIDC, o governo utilizará de moderna estrutura de investimentos do mercado de capitais, para financiar o agronegócio paulista.

Além disso, investidores privados (outras Assets, Family Offices e a própria Rio Bravo) também investirão no mesmo fundo, ancorado pela Desenvolve SP.