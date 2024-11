São Paulo acelera renovação de Henrique Carmo; contrato pode ser assinado já nos próximos dias

O São Paulo Futebol Clube está prestes a oficializar a renovação contratual do jovem atacante Henrique Carmo, que atualmente tem 17 anos. Este jogador promissor, que completará 18 anos em breve, no dia 9 de novembro, tem seu vínculo vigente até o final de 2025. Diante disso, a diretoria tricolor tem se empenhado em assegurar a permanência do atleta, considerado uma das principais revelações recentes da base do clube. A expectativa é de que a formalização do novo contrato ocorra já na próxima semana.

A proposta do São Paulo é estender o contrato até o final de 2028. Tanto o atleta quanto os representantes do clube manifestaram interesse mútuo em prolongar essa parceria. No entanto, o staff de Henrique espera que o novo acordo reflita condições semelhantes às obtidas por William Gomes, que teve seu contrato renovado em agosto com uma valorização salarial significativa.

Em declaração ao portal “ge“, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, destacou: “Henrique está muito próximo [de renovar], temos mantido conversas frequentes com seus empresários. Acredito que na próxima semana poderemos ter novidades sobre o contrato dele. As negociações progrediram bem e nunca houve risco de saída. Esperamos finalizar a renovação em breve.”

O agente de Henrique projeta que ele alcance um status contratual semelhante ao de William até 2025. Enquanto William já acumula 15 partidas e dois gols pela equipe principal, Henrique ainda aguarda mais oportunidades, tendo jogado apenas uma vez no time profissional. No entanto, espera-se que ele receba mais chances no próximo ano.

Recentemente, o São Paulo recusou uma oferta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por Henrique. Com notável desempenho nas categorias de base, especialmente no sub-17, o jogador atraiu a atenção de clubes europeus. Apesar disso, o São Paulo busca garantir que ele tenha uma trajetória prolongada no Morumbi.