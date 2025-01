São Paulo abre inscrições para artesãos exibirem seus produtos em shoppings

A Prefeitura Municipal de São Paulo anunciou a abertura de inscrições até o dia 31 de janeiro para a seleção de artesãos e manualistas que desejam expor e comercializar seus produtos em quatro shoppings da capital: Center 3, Frei Caneca, Anália Franco e Mercadão das Flores.

Essa ação é parte do programa Mãos e Mentes Paulistanas, gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que visa fomentar o setor artesanal e manual na cidade. O objetivo é não apenas proporcionar espaços para a venda, mas também oferecer capacitação profissional através de cursos voltados ao empreendedorismo.

No total, 160 oportunidades serão disponibilizadas para os profissionais selecionados, que terão acesso aos espaços físicos por um período de três meses. Durante esse tempo, os artesãos poderão divulgar e comercializar suas criações, além de aprender técnicas valiosas sobre vendas e interação com os clientes, já que atuarão como vendedores voluntários.

A seleção contará com turmas específicas: 50 vagas para a turma 10 na loja do Shopping Center 3, que funcionará entre 1º de março e 31 de maio de 2025; 30 vagas para a 15ª turma no Mercadão das Flores, entre 8 de março e 7 de junho do mesmo ano; e outras 30 vagas para a 3ª turma no quiosque do Shopping Anália Franco no mesmo período. Adicionalmente, a loja do Shopping Frei Caneca abrirá suas portas para mais 50 artesãos da 3ª turma entre 16 de março e 15 de junho de 2025.

Para se inscrever, os interessados devem estar credenciados no programa Mãos e Mentes Paulistanas e ter completado a qualificação empreendedora nas turmas anteriores ou os cursos específicos exigidos. São necessários quatro cursos para os quiosques — incluindo temas como modelagem de negócio e planejamento financeiro — enquanto os candidatos às lojas devem completar dois cursos adicionais relacionados à presença digital e planejamento futuro.

Outra condição essencial é a disponibilidade para trabalho voluntário em escalas semanais definidas. Além disso, os participantes precisam possuir um CNPJ ativo em seu nome ou na sociedade, pois não será aceito o registro em nome de terceiros.

O processo seletivo será conduzido por uma curadoria especializada que avaliará as peças elaboradas pelos candidatos com base em critérios como técnica, acabamento, criatividade e uso de matéria-prima local.

A qualificação empreendedora oferecida pelo Mãos e Mentes Paulistanas consiste em um conjunto gratuito de cursos online focados na gestão do negócio artesanal. Os cursos abordam desde modelagem até segurança do trabalho, sendo pré-requisitos essenciais para quem busca participar das oportunidades comerciais disponibilizadas pelo programa.

Iniciado em 2019, o Mãos e Mentes Paulistanas tem se mostrado uma iniciativa robusta para desenvolver o setor artesanal na capital paulista, promovendo também feiras em diversas regiões da cidade e contando com vários pontos fixos de venda.

Os interessados podem se inscrever através do formulário online até o dia 31 de janeiro.

Serviço: Inscrições para os pontos fixos do Mãos e Mentes Paulistanas estão abertas até 31 de janeiro. Acesse o Formulário de Inscrições para mais informações.