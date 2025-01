São Paulo abre inscrições para 102 vagas em concursos públicos

A Prefeitura de São Paulo anunciou a abertura de inscrições para dois importantes concursos públicos, que totalizam 102 vagas disponíveis. Estão sendo oferecidas 50 oportunidades para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno e 52 para Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever até o dia 16 de janeiro. O período de inscrição teve início em 2 de dezembro e é realizado exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Carlos Chagas, a instituição responsável pela execução do concurso sob a supervisão da Secretaria Municipal de Gestão. Os editais referentes aos cargos foram divulgados no Diário Oficial da Cidade em 27 de novembro de 2024.

Esses concursos têm como objetivo fortalecer a estrutura do quadro de funcionários da administração municipal, promovendo uma gestão mais eficiente e aprimorando os serviços públicos oferecidos à população. A iniciativa foca especialmente no controle dos processos internos e na inovação tecnológica dentro da administração.

A remuneração inicial para os cargos é atrativa: o Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – TIC receberá um salário de R$ 9.655,08, enquanto o Auditor Municipal de Controle Interno terá uma remuneração mensal de R$ 16.413,63. Além dos salários, os servidores também contarão com benefícios estabelecidos por legislações específicas.

A carga horária prevista para ambos os cargos é de 40 horas semanais, refletindo a dedicação esperada para o desempenho das funções.

No que diz respeito à formação acadêmica exigida, o cargo de Auditor Municipal requer diploma em nível superior em qualquer área. Para o cargo de Analista, é imprescindível que os candidatos possuam formação superior específica na área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Para mais detalhes sobre os requisitos e procedimentos do concurso, os interessados devem consultar os editais publicados no Diário Oficial da Cidade ou acessar o site da Fundação Carlos Chagas.