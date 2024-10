São Mateus oferece cursos gratuitos de formação em dança e violão

O projeto Núcleo de Desenvolvimento Cultural-2ª Edição está com vagas abertas para o módulo 1 do curso de dança com ênfase em danças urbanas e de violão. As aulas são gratuitas, incluem todo o material didático e professores especialistas nas modalidades. Os módulos 2 e 3 estão previstos para se iniciarem em 2025. Juntas, as três partes do curso somarão um total de 12 meses de formação para os alunos.

A iniciativa tem patrocínio de RTM e Tietê Plaza Shopping. A realização é da COOPCESP (Cooperativa de Trabalho dos Produtores Culturais do Estado de São Paulo), Promac, Secretaria Municipal da Cultura e Prefeitura de São Paulo.

“Contribuir com a cultura da cidade é um dos pilares que norteia a ação social da SYN e dos shoppings administrados por ela. Acreditamos que a cultura é fundamental para o desenvolvimento social e econômico das nossas comunidades. Por isso, investimos em projetos que trazem benefícios duradouros e fortalecem os laços entre os cidadãos e a cidade”, afirma Grasiela Caldeira – coordenadora de responsabilidade social da SYN, empresa administradora do Tietê Plaza Shopping.

Os cursos terão 80 vagas no total (40 para o curso de dança e 40 para o curso de violão) e acontecem no Centro Cultural São Mateus, zona leste da capital paulista. O intuito é receber jovens em situação de vulnerabilidade social, gerando perspectiva de futuro. “Sabemos que a cultura e o aprendizado em artes são grandes aliados para mantermos as pessoas fora das ruas e se projetando em um futuro onde se sintam valorizadas e motivadas a construir um belo futuro”, comenta Thiago Catelani – coordenador de produção do projeto.

Os cursos serão divididos em módulos. O primeiro acontecerá a partir do dia 4 de novembro até o dia 20 de dezembro.

Sobre RTM:

Empresa da ANBIMA e da B3, a RTM é o principal hub integrador do setor financeiro. Atuando como agente neutro de tecnologia, ouve o mercado com propósito de viabilizar o desenvolvimento de soluções que facilitem o dia a dia operacional das instituições. Fundada em 1997, como rede de comunicação crítica para o segmento financeiro, a RTM evoluiu de provedora de infraestrutura de telecomunicações para o principal hub integrador do setor no país e hoje conecta mais de 750 instituições, com presença em 21 estados brasileiros. Com a evolução tecnológica e a transformação digital, a oferta de soluções especializadas foi se ampliando e hoje inclui serviços de Data Center, nuvem, cibersegurança, plataforma para indústria de fundos de investimentos, conexão ao Pix, Drex e Open Finance, além de Blockchain as a Service para operações com ativos tokenizados.

Sobre a SYN:

Somos a SYN e entendemos muito do mercado imobiliário comercial brasileiro. A nossa missão é facilitar a vida dos nossos clientes para que possam cuidar de seus negócios. Atendemos diferentes segmentos de mercado: shoppings, edifícios comerciais e galpões. Nossa atuação abrange a locação, administração, compra e venda de imóveis comerciais. Nosso time é formado por especialistas em gestão, projetos, engenharia, segurança, tecnologia e negócios, com experiência, autonomia e muito talento para inovar e trazer as melhores soluções. A gente acorda todos os dias e se dedica para que as empresas e os lojistas fiquem tranquilos, alcancem suas metas e prosperem. E nós ficamos nos bastidores, cuidando da experiência das pessoas nos espaços SYN, enquanto elas trabalham, compram e se divertem.

Sobre o Centro Cultural São Mateus

O Centro Cultural São Mateus é um equipamento de cultura mantido por organizações sociais de cultura e seus patrocinadores que têm como missão oportunizar para os moradores do bairro o acesso irrestrito à Cultura. O local oferece cursos gratuitos de formação cultural na expectativa de impulsionar novos negócios no setor da economia criativa e revelar novos talentos. Com uma população de mais de 200 mil moradores, São Mateus é um dos distritos mais populosos da cidade de São Paulo.

Serviço

Projeto Dança e Música (violão)

Inscrições: Até 01 de novembro de 2024

Início das aulas: 4 de novembro de 2024

Duração: 2 meses

Vagas: 80 vagas (sendo 40 vagas para cada curso)

Horários:

DANÇA

Turma 1 | Segunda e Quinta | 9h – 11h

Turma 2 | Segunda e Quinta | 15h – 17h

VIOLÃO

Turma 1 | Quarta e Sexta | 9h – 11h

Turma 2 | Quarta e Sexta | 15h – 17h

Público-alvo: Jovens periféricos a partir de 10 anos

Local: Centro Cultural São Mateus

Endereço: Av. Rodolfo Pirani, 18- Bairro São Mateus

Link: https://forms.gle/d8U1mk7WKTGcZpmL7