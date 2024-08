São Manoel vence todas na rodada contra o Juventude no Torneio Regional de Futebol de Base de Nova Odessa

Aconteceu no último sábado (03/08) a 5ª e última rodada da primeira fase do Torneio Regional de Futebol de Base 2024, que é uma realização da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e que conta com mais de 400 crianças e adolescentes de projetos sociais da cidade – além de uma equipe convidada de Americana. Os jogos acontecem nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 em campos de Nova Odessa e Americana.

De acordo com o secretário-adjunto de Esportes, o árbitro José Henrique de Carvalho, “o Torneio Regional de Futebol de Base segue a todo vapor, com ótimos jogos e muitas crianças se divertindo. Estamos muito felizes com essa conquista. Nossa Secretaria tem se esforçado muito para o bom andamento das competições. Quero agradecer ao nosso prefeito e vice pelo apoio em todos os campeonatos”.

Na última a 5ª rodada do campeonato, o time São Manoel enfrentou e venceu o time do Juventude em todas as categorias (Sub-11 ao Sub-17). Os jogos aconteceram no Campo da Vila Azenha, em Nova Odessa. Na categoria Sub-11, o placar foi 2×1, no Sub-13, o time venceu por 6×1. Já no Sub-15, o time ganhou do Juventude por 3×0 e para finalizar, no Sub-17, o placar se encerrou por 1×0.

As semifinais do Torneio Regional de Futebol de Base 2024 de Nova Odessa se iniciam no dia 17 de agosto, sábado e mais informações, como as chaves classificatórias, horários e locais dos jogos serão divulgados posteriormente.