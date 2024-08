São mais de 160 Milhões de Pets dividindo um mercado de R$ 76 bi em 2024

O número de pets no Brasil cresceu e já passa dos 160 milhões, 3% maior do que o total que havia em 2022. Os dados são da AbinPet e do Instituto Pet Brasil. A pesquisa, incluindo várias espécies de animais de estimação, como cães, aves ornamentais, gatos, peixes, répteis e pequenos mamíferos, mostrou que houve aumento em todas elas.

Os cães continuam sendo os pets mais numerosos, e o número aumentou de 60 milhões e 500 mil para 62 milhões e 200 mil, uma alta de 2,8%. Seguidas dos cães estão as aves ornamentais, somando 42 milhões. Já os gatos também cresceram 5,4% e somam 30 milhões.

A AbinPet e o Instituto Pet Brasil projetam que o mercado de pets brasileiro deve atingir um faturamento de R$ 76 bilhões em 2024. Já o segmento de pet food, que inclui alimentos industrializados, representa 54% do total do setor e faturou R$ 41 bilhões. É o maior dentro do mercado pet, seguido pela venda de animais de estimação, produtos veterinários, serviços veterinários, serviços gerais e pet care.