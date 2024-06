São Luiz São Caetano celebra aniversário com ação gratuita neste sábado

Neste sábado, dia 22 de junho, o Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano realizará uma ação gratuita de saúde no Parque Espaço Verde Chico Mendes.

O evento, em alusão ao sétimo aniversário do hospital, celebrado no dia 13 de junho, contará com Quick Massage e atendimento com nutricionistas no espaço de Eventos – Área Coberta do Parque.

Entre 10h e 17h, os visitantes poderão agendar as sessões rápidas de massagem realizadas em cadeiras, além de avaliação de IMC (Índice de Massa Corporal) e receber orientações nutricionais.

“Planejamos um dia dedicado ao relaxamento, bem-estar e saúde, levando gratuitamente para a comunidade um pouco da excelência e tradição da rede São Luiz”, destaca Michele Batista, diretora Geral do Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano.

Ao longo de sua trajetória, o hospital da Rede D’Or, e primeiro da bandeira São Luiz fora da capital paulista, preza pela qualidade técnica e assistencial, com cuidado humanizado e centrado no paciente. Possui a Joint Commission International (JCI), uma das principais certificações internacionais de qualidade e conta com mais de 37 mil metros quadrados, sendo projetado deste o início para proporcionar aos cidadãos do ABC uma estrutura moderna e de alta qualidade.

“Obrigada a todos os colaboradores e pacientes que fazem parte desses sete anos de história”, celebra Michele.

SERVIÇO

Data: sábado, 22 de junho de 2023

Horário: das 10h às 17h

Local: Parque Espaço Verde Chico Mendes, entrada principal de pedestres – Espaço de Eventos – Área Coberta. Endereço: Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul, SP.