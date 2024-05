São Luiz S. Caetano do Sul oferece curso gratuito para gestantes

O Hospital e Maternidade São Luiz S. Caetano do Sul, da Rede D’Or, está realizando um novo curso para gestantes. A ação é gratuita e, por conta da alta demanda, ocorrerá duas vezes por mês, sempre aos sábados. As próximas edições serão nos dias 1 e 15 de junho.

Podem participar grávidas a partir de 28 semanas de gestação, com um acompanhante, que tenham interesse em conhecer o serviço oferecido pela unidade. Basta fazer a inscrição por meio do concierge, pelo telefone (2777-2030) ou email: concierge.hsc@saoluiz.com.br.

Das 8h às 13h, os participantes receberão informações sobre o período gravídico, cuidados essenciais, sinais e sintomas do trabalho de parto, tipos de parto e anestesia, métodos de alívio da dor, cuidados no puerpério e com o recém-nascido.

Também serão abordados temas relacionados à amamentação, como introdução ao aleitamento materno, posicionamento do bebê e armazenamento do leite, além dos cuidados no primeiro mês de vida e os desafios na volta ao trabalho.

Com a participação de enfermeiras obstetras e especialistas em amamentação, o curso também conta com um módulo de atividades práticas, com foco nos cuidados com o bebê, hora do banho e amamentação.

“O curso é importante para que as novas gestantes e seus acompanhantes, que integram a rede de apoio, saibam lidar com as diferentes condições da gestação e se sintam confiantes nos cuidados com o bebê após o nascimento”, destaca Márcia Arantes Lima, supervisora de enfermagem do Centro Obstétrico, Pronto-socorro da mulher do São Luiz São Caetano do Sul.

Trata-se também de uma oportunidade para que as gestantes conheçam a estrutura disponível e os profissionais que atuam na instituição, transmitindo assim mais segurança para todo o processo de pré-parto, parto e pós-parto.

O hospital da Rede D’Or, e primeiro da bandeira São Luiz fora da capital paulista, conta com um moderno centro obstétrico, equipado com salas para pré-parto com equipamentos para realização de analgesia não farmacológica (espaldar, cavalinho, bola suíça), poltrona para acompanhante, TV e banheiro privativo.

Há ainda duas salas de parto para cesárea ou parto natural, além de uma sala Labor Delivery Room, especial para realização de partos naturais com recursos como banqueta de parto, banheira, cromoterapia e aromaterapia.

No total são 21 leitos de maternidade e uma UTI Neonatal de ponta com 18 leitos para tratamento de recém-nascidos que requerem cuidados especiais.