São Luiz S. Caetano amplia serviço de reabilitação fisioterapêutica

O Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano do Sul, da Rede D’Or, acaba de inaugurar uma nova sala de reabilitação fisioterapêutica. O objetivo é aprimorar a assistência e tratamento a pacientes internados por traumatismos, acidentes vasculares cerebrais e internações prolongadas, melhorando a qualidade de vida, autoestima e autonomia dos pacientes.

A fisioterapia atua na reabilitação do sistema respiratório e osteomuscular do tratado, auxiliando o processo de cura, especialmente em casos de sequelas físicas. “Os motivos de internação são variados, incluindo problemas clínicos, pós-cirúrgicos, acidentes automobilísticos ou vasculares. Em todos esses casos a reabilitação funcional é essencial desde a prevenção até o tratamento das disfunções”, afirma Renata Fukugava, gestora do serviço de fisioterapia do São Luiz São Caetano do Sul.

A nova sala reúne equipamentos que estimulam tanto o corpo quanto a mente, ajudando na recuperação da saúde, funcionalidade e socialização dos pacientes internados, fatores fundamentais para a retomada da rotina após a alta hospitalar.

“São pacientes que passam por longas internações ou situações muito debilitantes, que impactam de forma significativa a força muscular e a mobilidade. Trazer isso de volta, para que ele tenha o mínimo de normalidade após o retorno ao seu dia a dia, é extremamente significativo”, destaca Renata.

No serviço, que atua de forma multidisciplinar, é possível avaliar a funcionalidade dos pacientes e criar planos terapêuticos individualizados. “A partir daí lançamos mão de diversas tecnologias para o tratamento de cada caso, como o uso de realidade virtual e gameterapia. Nossa meta é prevenir complicações e perdas que vêm com o imobilismo, além de reestabelecer a total funcionalidade corporal”, complementa a fisioterapeuta do Hospital São Luiz São Caetano do Sul.

A unidade, primeira da bandeira São Luiz fora da capital paulista, preza pela qualidade técnica e assistencial, com cuidado humanizado e centrado no paciente. Possui a Joint Commission International (JCI), uma das principais certificações internacionais de qualidade e conta com mais de 37 mil metros quadrados, sendo projetado deste o início para proporcionar aos cidadãos do ABC uma estrutura moderna e de alta qualidade.