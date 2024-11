São Luiz Anália Franco é recertificado pela JCI

O Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco, da Rede D’Or, maior grupo privado de saúde do país, foi recertificado pela Joint Commission International (JCI), líder mundial em certificação de organizações de saúde.

Os padrões hospitalares internacionais da JCI destinam-se a promover a melhoria contínua, sistemática, em todo o desempenho diário da organização e nos resultados do cuidado do paciente.

Em setembro, a unidade, localizada na zona Leste da capital paulista, recebeu a visita de três avaliadores que percorreram todo o hospital avaliando a conformidade das práticas aplicadas em relação aos padrões do Manual da JCI, por meio de tracer, entrevistas e observação direta.

“O processo de acreditação é crucial para o fortalecimento de uma cultura de excelência, segurança e melhoria contínua de nossa instituição. Mais do que uma certificação, é um compromisso com padrões rigorosos que garantem a qualidade dos serviços prestados e a segurança dos pacientes.”, Roberta Pucci, Supervisora da Qualidade do hospital.

Nesta avaliação o Hospital São Luiz Anália Franco teve um excelente desempenho, com um relatório final sem nenhuma não conformidade. Merecem destaques os padrões de Cuidado Centrado no Paciente, GLD (Governança, Liderança e Direção), SQE (Qualificação e Educação de Profissionais) e IPSG (Metas Internacionais de Segurança do Paciente).

“Essa conquista é um reflexo do compromisso de toda a nossa equipe em proporcionar um atendimento de excelência aos nossos pacientes. Estamos determinados a manter os padrões elevados que essa certificação exige e a continuar promovendo a segurança e a qualidade no atendimento”, destaca Angélica Di Santi, diretora geral do São Luiz Anália Franco.

Além do São Luiz Anália Franco, mais 21 hospitais pertencentes à Rede D’Or no Brasil já foram certificados pela JCI – de um total de 57 hospitais acreditados pela metodologia no país.