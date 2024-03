São Lourenço recebe 1º Festival Viola Caipira – o Som das Minas Gerais

A cidade de São Lourenço, no Sul de Minas, vai receber, entre os dias 22 e 24 de março, o 1º Festival Viola Caipira – o Som das Minas Gerais. O evento, criado com o objetivo de promover a cultura musical da viola caipira, resgatando e difundindo os saberes, linguagens e expressões musicais desse patrimônio mineiro, será realizado na Praça João Lage. A programação é gratuita.

Durante os três dias de festa, os presentes poderão conferir shows de artistas consagrados nacionalmente, como Pereira da Viola & Banda, Orquestra de Violas Arquinense e de Cássia, Marcelo Viola e Ricardo e Orquestra de Violeiros de São Lourenço. Também haverá um concurso de violas, com 40 duplas caipiras tocando músicas já conhecidas e concorrendo a prêmios que somam R$16,5 mil.

Essas duplas foram selecionadas após a empresa realizadora receber mais de 100 inscrições de artistas interessados. Durante o concurso que acontecerá no festival, serão julgadas a afinação, a instrumentação e a intepretação dos artistas.

No dia 22, haverá atividades especiais para celebrar o Dia Mundial da Água, como coleta de lixo eletrônico, palestras educativas em defesa das águas, apoio à coleta seletiva, plantio de árvores, distribuição de mudas em troca de qualquer objeto que prejudique o meio ambiente e apresentações culturais com alunos da rede pública de ensino. Destaque para uma palestra do Instituto Estadual do Patrimônio e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG.

De acordo com uma das realizadoras do evento, Rebecca Geyerhahn Cortês, o festival agrega o melhor da música caipira em um só evento, divertindo os presentes e valorizando um patrimônio mineiro. Ela lembra também que a cidade receberá muitos turistas que marcarão presença em São Lourenço para a festa, movimentando o comércio e a economia local, gerando emprego e renda para a população.

“A expectativa é muito grande por se tratar da viola caipira, que é patrimônio dos mineiros. Queremos receber cerca de 5 mil pessoas nos três dias de evento, e que elas possam se divertir e se emocionar com as apresentações. Minas é um estado com muita tradição relacionada às violas. É nosso dever preservar, valorizar e perpetuar essa cultura para as novas gerações”.

O 1º Festival Viola Caipira de São Lourenço é patrocinado pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Tem o apoio da Prefeitura Municipal de São Lourenço e realização da Realiza Minas e o Governo de Minas Gerais — Governo diferente, Estado Eficiente.

Mais informações sobre o festival, acesse www.realizaminas.com.br/festivalviolacaipira

Programação completa

Dia 22 de março

9h – Atividades ambientais em comemoração ao Dia Mundial da Água

18h – Palestra Os Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola – Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais (Iepha-MG)

19h – Abertura Oficial

20h – Festival com apresentação de 20 duplas caipiras

22h30 – Show com Pereira da Viola & Banda

Dia 23 de março

19h –Show com Orquestra de Violas Arquinense e de Cássia

20h – Festival com apresentação de 20 duplas caipiras

22h30 – Show com Marcelo Viola e Ricardo

Dia 24 de março

19h – Final do Festival Viola Caipira com apresentação de 12 duplas

21h – show da Orquestra de Violeiros de São Lourenço (no intervalo do show haverá entrega da premiação)