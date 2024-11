São Judas realiza Ação Global no ABC e Guarulhos

A São Judas, que integra o maior e mais moderno Ecossistema de Educação do país, o Ecossistema Ânima, no dia 09 de novembro de 2024 entre as 10h e 14h, promoverá a Ação Global, um grande evento extensionista que reunirá estudantes de diversos cursos em atividades práticas e de impacto direto nas comunidades próximas aos campi de Guarulhos e São Bernardo do Campo.

A Ação Global São Judas foi pensada com a comunidade no centro, por meio de uma escuta ativa das lideranças locais para entender as demandas das comunidades. A ação oferecerá um conjunto de atividades gratuitas voltadas à promoção de saúde, cidadania e orientação, incluindo aconselhamento financeiro e jurídico, rodas de conversa para pais e filhos, orientação em saúde (como glicemia, hipertensão e vacinação), orientação nutricional e de higiene bucal, prevenção de acidentes domésticos, e suporte para microempreendedores individuais (MEI). O evento também oferecerá oficinas para elaboração de currículo, atividades de ginástica laboral, além de cuidados e vermifugação para pets.

Cledja Amorim, professora de Medicina e coordenadora da Ação Global destaca: “A escuta ativa, como passo inicial desse processo, desempenha um papel crucial na construção de uma relação de respeito, empatia, compreensão e colaboração entre estudantes e membros da comunidade. Ao se engajar na escuta ativa, os estudantes têm a oportunidade de identificar questões concretas e urgentes enfrentadas pela comunidade, muitas vezes não abordadas em sala de aula. Essa identificação de problemas reais oferece uma base sólida para que os estudantes possam aplicar seus conhecimentos acadêmicos na busca por soluções práticas, estabelecendo um vínculo direto entre teoria e prática”.

As atividades serão realizadas por estudantes dos cursos de Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem, Medicina Veterinária, Odontologia, Nutrição, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda e Marketing, com a supervisão de seus professores.

“Conectar estudantes com a comunidade é uma abordagem fundamental para o aprendizado significativo e para o desenvolvimento de habilidades que vão além do conteúdo acadêmico. “, ressalta Cledja.

O evento é uma oportunidade de aprendizado prático para os alunos, que desenvolvem habilidades técnicas e cidadãs e têm contato direto com as necessidades locais. A Ação Global é, assim, uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que oferece aos estudantes uma experiência transformadora, reforça o compromisso social da São Judas com as comunidades ao redor de suas unidades.

A Ação global acontecerá simultaneamente em SP Capital na Comunidade Diogo Pires, e nos campi Mooca, Guarulhos, São Bernardo do Campo e Santos Unimonte (com a participação do campus de Cubatão). Estima-se que a Ação Global impactará diretamente cerca de 200 pessoas, consolidando o papel da universidade como agente transformador nas comunidades ao redor de suas unidades.