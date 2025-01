São José-RS Oculta Patrocínio da Esportes da Sorte em Jogo Após Proibição do STF

No último jogo da Copinha contra o Vitória, o São José-RS implementou uma estratégia para ocultar a marca da Esportes da Sorte, uma das casas de apostas que foram proibidas de operar no Brasil por uma decisão recente do Superior Tribunal Federal (STF).

Os atletas da equipe utilizaram fitas adesivas para cobrir os locais onde o patrocínio da Esportes da Sorte estava estampado nas camisas, tanto na parte frontal quanto nas costas. Apesar dessas precauções, houve um momento durante a partida em que a marca ainda foi visível.

A Esportes da Sorte também possui contratos de patrocínio com outros clubes de destaque, incluindo Grêmio, Corinthians, Ceará e Bahia.

A determinação do STF, que ocorreu na quinta-feira, dia 2, foi um passo significativo na regulamentação do setor de apostas. O ministro André Mendonça suspendeu a licença de operação das casas de apostas que atuavam sob a jurisdição da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro), incluindo a Esportes da Sorte.

Essa decisão foi tomada logo após o Ministério da Fazenda divulgar uma lista das casas de apostas que receberam licença para operar no Brasil a partir de 2025, e a Esportes da Sorte não figurava entre as selecionadas.

Em resposta às recentes controvérsias, o Grupo Esportes da Sorte reafirmou sua posição, destacando que está apto a operar conforme as diretrizes estabelecidas pelo Termo de Autorização e Credenciamento nº 003/2023 emitido pela Loterj. Segundo a empresa, ela cumpre todos os requisitos legais necessários, incluindo Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista.

A companhia assegura que todas as exigências relativas à Qualificação Econômico-Financeira e Técnica foram atendidas, além de garantir práticas responsáveis em jogos. A Esportes da Sorte aguarda qualquer atualização ou comunicação oficial dos órgãos reguladores competentes sobre sua situação atual.

Ademais, o grupo está aguardando a concessão da licença 030/2024 junto à SPA/MF, tendo seguido todos os trâmites legais exigidos pela legislação vigente. Em sua nota oficial, o Grupo Esportes da Sorte reafirmou seu compromisso com a regulamentação do setor e com práticas responsáveis em jogos, enfatizando sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.