São José dos Campos vai abrir 2,5 mil vagas para oficinas culturais gratuitas; veja como se inscrever

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, anunciou a abertura de aproximadamente 2,5 mil vagas para oficinas culturais do programa “Arte nos Bairros”. As inscrições começam na próxima terça-feira, dia 18, e todas as atividades são gratuitas.

As oficinas contemplarão uma diversidade de expressões artísticas, incluindo música, dança, teatro, circo, cultura digital, economia criativa e gestão cultural. As oportunidades estão disponíveis para pessoas de todas as idades, abrangendo crianças, jovens e adultos.

Os interessados devem realizar suas inscrições exclusivamente através do aplicativo “São José Viva”. Após o período de inscrições, será efetuado um sorteio entre os candidatos. Aqueles que forem selecionados receberão um e-mail informando sobre a matrícula e o início das atividades. É importante que os participantes mantenham seus dados atualizados no aplicativo para garantir a comunicação eficaz.

De acordo com a fundação, não é necessário ter experiência prévia nas áreas oferecidas; qualquer pessoa pode se inscrever na oficina de seu interesse na Casa de Cultura mais próxima. As atividades estão programadas para iniciar no dia 10 de março e a carga horária varia conforme a oficina escolhida.

