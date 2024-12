São José do Rio Pardo lança “21 Dias Por Elas” para empoderar e proteger mulheres

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Políticas para a Mulher, está organizando em São José do Rio Pardo o painel intitulado “Rompendo Ciclos”, como parte integrante da campanha “SP Por Todas: 21 Dias Por Elas”. Esta iniciativa se alinha ao movimento internacional “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher” e visa fomentar debates e ações focadas na segurança e proteção das mulheres.

Valéria Bolsonaro, secretária de Políticas para a Mulher, destaca o engajamento dos municípios do interior paulista no apoio às medidas de proteção feminina. Segundo ela, a realização da campanha 21 Dias Por Elas em São José do Rio Pardo reforça esse compromisso e oferece à comunidade local a oportunidade de participar de um diálogo crucial sobre como superar obstáculos e promover um ambiente mais seguro para as mulheres.

O evento já percorreu cidades como Campinas, Rio Claro e Presidente Prudente, e reunirá especialistas e autoridades para debater estratégias eficazes para romper ciclos de violência e assegurar os direitos das mulheres.

A mesa redonda será conduzida por Valéria Bolsonaro e contará com a presença de Cristiane Zanett, primeira-dama e secretária de Assistência e Inclusão Social de São José do Rio Pardo; Cibele Medeiros Gulin, gestora do programa Sebrae Delas; Dra. Érica Belon, neurocientista; e Dr. Guilherme de Souza Gomes Filho, delegado da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município.

Serviço:

Painel: “Rompendo Ciclos”

Data: 6 de dezembro de 2024

Horário: 18h

Local: Sincopar – Rua Curupaiti, 88, Centro, São José do Rio Pardo – SP