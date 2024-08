São Cristóvão Saúde realiza segundo workshop de Reanimação em Sala de Parto

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), no mundo, estima- se que 2,5 milhões de recém-nascidos (RN) morrem anualmente, sendo responsáveis por 47% dos óbitos de crianças abaixo de 5 anos de idade. No Brasil, a asfixia perinatal é a terceira causa básica de óbito de crianças nessa mesma faixa etária, atrás apenas da prematuridade e anomalias congênitas.

Em 2019, dentre os 18.402 óbitos neonatais precoces no país, 20% foram associados à asfixia perinatal, hipoxia ao nascer e/ou à síndrome de aspiração meconial. Considerando apenas aqueles com peso de nascimento ≥2.500g, essas causas contribuíram para a morte de 4 RNs/dia no país.

Por isso, é essencial contar com profissionais de saúde treinados e capacitados para recepcionar um recém-nascido, além de auxiliar na transição ao ambiente extrauterino e, sempre que necessário, realizar a reanimação neonatal.

Com base nessa importante necessidade, o Instituto de Ensino e Pesquisa Maria Patrocínia Pereira Ventura – IEP Dona Cica, promoveu, no início de agosto, o “II Workshop de Reanimação Neonatal em Sala de Parto”, cujo principal objetivo foi treinar os 48 profissionais de saúde multidisciplinares, internos e externos, para pronto atendimento seguro, ágil e de qualidade.

Após aula teórica no auditório, os alunos tiveram a oportunidade de participar de duas estações praticas no Centro de Simulação Realística com conteúdo amplamente explanado pelos profissionais da Educação Continuada do IEP Dona Cica.

“Pensando na seriedade do evento e nas altas taxas de mortalidade que envolvem o tema, elaboramos este workshop a fim de garantir melhor assistência aos nossos beneficiários, sempre com foco na segurança e práticas assistenciais atualizadas”, afirmou a idealizadora do evento, enfermeira Vânia Souza.

Para finalizar o workshop, foi realizada uma grande simulação de atendimento, no qual os alunos participaram de forma direta e sanaram dúvidas residuais, além do debriefing, com análise detalhada de todas as etapas do tema.